Lần hiếm hoi nhan sắc Song Hye Kyo bại trận trước bạn diễn nữ, đối thủ chính là 'ác nữ' kinh điển màn ảnh Hàn

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Hàn, Song Hye Kyo thường xây dựng hình tượng xinh đẹp, chỉn chu trên màn ảnh. Đây là điều thậm chí khiến cô nhận chỉ trích về diễn xuất, chỉ biết dựa vào ngoại hình để nổi tiếng.

Ấy vậy mà vẫn có lúc, yếu tố ngoại hình không còn là "bạn đồng hành" của Song Hye Kyo trên phim. Dưới đây là dự án mà nữ diễn viên hiếm khi bị lu mờ về nhan sắc cạnh một mỹ nhân khác.

Song Hye Kyo cũng có giai đoạn bị lu mờ nhan sắc.

Thuở mới vào nghề, Song Hye Kyo đóng không ít vai phụ trên màn ảnh. Trong số đó, vai cô con gái út nhà họ Oh trong Soonpoong Clinic lên sóng năm 1998 gây chú ý, giúp cô có khởi đầu thuận lợi trong nghề.

Oh Hye Kyo là thành viên nhỏ tuổi nhất trong 4 người con, và hay có nhiều cảnh thú vị cùng chị ba của mình - Oh So Yeon. Nhờ đó, khung hình nhân đôi sắc đẹp của Song Hye Kyo và đàn chị Kim So Yeon trong Soonpoong Clinic đã được chia sẻ rầm rộ trở lại.

Kim So Yeon cá tính, lấn át cả Song Hye Kyo trong một khung hình.

Trong phim, hai chị em So Yeon - Hye Kyo có nhiều phân đoạn dở khóc dở cười, cho thấy sự "bằng mặt không bằng lòng" giữa 2 nàng điệu trong nhà. Hai cô "kèn cựa" nhau từng chút một, thậm chí khi chơi trò chơi thì cũng tìm cách hơn thua nhau để có cơ hội cào cấu đối phương.

Có một Song Hye Kyo khoái hơn thua với chị gái trong Soonpoong Clinic.

Vào thời điểm phim phát sóng, Kim So Yeon được khen ngợi có nhan sắc nổi bật hơn, thiên hướng kiểu "It girl" năm 2000 cùng hàng loạt tạo hình cá tính, những kiểu tóc độc lạ mà không nhiều người "cân" được.



Trong khi đó, Song Hye Kyo bị chê là có vẻ ngoài già hơn so với thực tế, với nhiều kiểu tóc khó hiểu và son phấn loè loẹt. Rất hiếm khi có giai đoạn "nữ thần nhan sắc" xứ Hàn lại bị lép vế như vậy.



Kim So Yeon ghi điểm vì cá tính và thu hút.

Song Hye Kyo thì bị chê vì tạo hình già hơn tuổi.

Chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, Song Hye Kyo và Kim So Yeon về sau đều có con đường thành công của riêng mình. Mỹ nhân họ Song trở thành cái tên bảo chứng cho nhiều siêu phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời, The Glory... Còn Kim So Yeon thì không nổi bật bằng nhưng cũng khá vẻ vang, điển hình là với vai "ác nữ" Cheon Seo Jin trong 3 phần Penthouse.

Kim So Yeon thành công với vai "ác nữ" Penthouse.