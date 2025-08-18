Tranh cãi chuyện vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần đưa bé Gạo mới 2 tuần tuổi đi mua cafe

Mới đây, trên trang cá nhân, Huy Trần đã chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh bế con gái nhỏ – bé Gạo ra ngoài đi mua cafe cùng bố. Trong đoạn clip, nam doanh nhân đeo địu, ân cần che chắn cho con và tranh thủ gọi đồ tại một quán cafe gần nhà.

Huy Trần tổng kết 2 tuần làm bố mẹ bỉm sữa của 2 vợ chồng

Ngay lập tức, hình ảnh này đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng việc đưa trẻ sơ sinh mới 2 tuần tuổi ra ngoài là khá sớm, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt khi hệ miễn dịch của bé còn non nớt. "Bít bùng vậy sao bé thở được?", một tài khoản bày tỏ lo lắng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận bênh vực. Một số khán giả cho rằng Huy Trần chỉ tranh thủ đưa con xuống mua cafe ngay dưới nhà chứ không phải đi chơi xa. Hơn nữa, anh cũng che chắn cẩn thận, bế con sát ngực và không lưu lại lâu ở nơi đông người. "Ông bố bỉm sữa dễ thương quá đi, nhìn chăm con khéo lắm", một cư dân mạng nhận xét.

Trong chính bài đăng, Huy Trần cũng tâm sự về hành trình làm bố sau hai tuần: "Hai đứa bắt đầu ngủ được đủ giấc hơn, thay tã cũng nhanh hơn, học hỏi mỗi ngày, hiểu con mình rõ hơn, ẻm lên ký đều và tiếng khóc của bé Gạo nghe êm êm hơn, không như máy khoan thẳng vào tai như ban đầu… nói chung trộm vía".

Trước những ý kiến trái chiều, vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần vẫn giữ thái độ thoải mái. Trong chia sẻ gần đây, Huy Trần cho biết anh đang trong quá trình học hỏi từng ngày để chăm con, từ thay tã, cho bú đến ru ngủ. Việc xuất hiện cùng con ở quán cafe chỉ đơn giản là một khoảnh khắc trong hành trình làm bố mẹ bỉm sữa, tranh thủ trông con cho vợ nghỉ ngơi.