Huy Trần mang chiếc máy đặc biệt tới phòng hậu sinh của Ngô Thanh Vân, trông bé xíu nhưng vô cùng quan trọng

Mới đây, Huy Trần đã đăng tải trọn vẹn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng, ghi lại từng giây phút đầy xúc động. Trong video, hình ảnh cặp đôi cùng nhau đón chờ thiên thần nhỏ khiến nhiều người không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Ngay từ đêm hôm trước, cả hai đã tỉ mỉ chuẩn bị từng món đồ cần thiết để mang tới bệnh viện. Khi tới nơi, Huy Trần nhanh chóng sắp xếp lại phòng hậu sinh sao cho gọn gàng, sạch sẽ, giúp bà xã có thể nghỉ ngơi trong điều kiện thoải mái nhất.

Điểm gây chú ý nhất chính là một món đồ nhỏ nhưng được Huy Trần ưu ái mang theo từ nhà - chiếc máy tạo độ ẩm không khí Beurer LB45 dung tích 4 lít. Dù phòng hậu sinh của bệnh viện đã được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, anh vẫn cẩn thận mang thêm thiết bị này, chứng tỏ sự quan tâm tinh tế dành cho vợ con.

Máy tạo độ ẩm không khí Beurer LB45 được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại nhưng sở hữu khả năng tạo độ ẩm vượt trội nhờ công nghệ siêu âm, giúp duy trì độ ẩm lý tưởng trong phòng. Dung tích bình chứa 4L cho phép máy hoạt động liên tục nhiều giờ liền, hạn chế tình trạng khô da, khô mũi, khô họng - những vấn đề mà mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh rất dễ gặp phải. Không khí trong phòng bệnh thường khá khô do điều hòa hoạt động liên tục, vì vậy, thiết bị này giúp cân bằng độ ẩm, bảo vệ hệ hô hấp và làn da nhạy cảm của cả mẹ và bé.

Đặc biệt, với những mẹ vừa trải qua sinh nở, việc duy trì môi trường ẩm mượt, dễ chịu không chỉ hỗ trợ phục hồi sức khỏe mà còn giúp tinh thần thư thái hơn. Trẻ sơ sinh cũng hưởng lợi từ không khí ẩm vừa phải, hạn chế nguy cơ viêm mũi, nghẹt thở hay các vấn đề hô hấp khác. Máy Beurer LB45 hoạt động êm ái, gần như không gây tiếng ồn, nên rất thích hợp để đặt trong phòng ngủ hoặc phòng hậu sinh, nơi bé và mẹ cần nghỉ ngơi yên tĩnh.

Khoảnh khắc Huy Trần cẩn thận đặt chiếc máy ở góc phòng khiến nhiều người cảm động bởi sự chu đáo và tinh tế của anh. Không chỉ là một người chồng yêu thương, anh còn là người cha biết lo lắng từng chi tiết nhỏ nhất cho con. Một món đồ "bé xíu" nhưng lại chứa đựng sự quan tâm lớn lao - đó chính là điều khiến câu chuyện của gia đình nhỏ này trở nên ấm áp và truyền cảm hứng cho nhiều người.