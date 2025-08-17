Diễn viên Kim Oanh đã hoạt động nghệ thuật được hơn 20 năm. Cô là cái tên quen thuộc phủ sóng trên các bộ phim truyền hình lớn nhỏ với những vai diễn ấn tượng. Kim Oanh từng tham gia Sóng ở đáy sông, Ma làng, Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài...

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ trước đoạn clip chia sẻ hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của nữ diễn viên sinh năm 1975. Kim Oanh đã trải qua 8 tiếng phẫu thuật để trùng tu lại toàn bộ gương mặt gồm căng da, căng trán, tái phẫu thuật mũi, cắt mắt dưới, cấy mỡ... 2 đêm đầu, cô không thể thở được dễ dàng sau khi "dao kéo" mũi, khó chịu và mất ngủ.

Tới ngày thứ 3, diễn viên 7x đã có thể ngồi ăn uống bình thường. Sau khi phẫu thuật, gương mặt của cô được nhận xét trẻ trung hơn nhưng vẫn còn khá sưng. Diễn viên Kim Oanh còn đăng tải clip zoom cận trên mạng xã hội. Cô đưa ra quan điểm về chuyện "dao kéo": "Nếu cơ thể được coi là một ngôi nhà để cho tâm hồn trú ngụ thì em xin phép được sửa nhà".

Diễn viên Kim Oanh đã sang Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật lại gương mặt

Cô thực hiện căng da, căng trán, tái phẫu thuật mũi, cắt mắt dưới, cấy mỡ...

2 ngày đầu, diễn viên 7x không thể thở dễ dàng, cảm thấy khó chịu và mất ngủ

Diễn viên Kim Oanh công khai diện mạo hiện tại sau khi phẫu thuật ở Hàn Quốc

Chăm chỉ hoạt động nghệ thuật nhưng NSƯT Kim Oanh là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô từng chia sẻ quan điểm: "Tôi sẵn sàng chia sẻ về công việc hoạt động nghệ thuật, còn đời tư phải giấu. Tôi nghĩ rằng nếu như mình giấu một chút nào đấy thì sẽ tạo được bí ẩn cho khán giả".

Nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của diễn viên Kim Oanh

Nữ diễn viên 7x là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư

NSƯT Kim Oanh tên đầy đủ là Đào Kim Oanh, xuất phát điểm là nghệ sĩ sân khấu, từng học khóa diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Khi ra trường, Kim Oanh làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007 đến nay, chị làm biên tập viên, đạo diễn tại phòng Sân khấu, ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài là diễn viên, NSƯT Kim Oanh còn thử sức ở vai trò đạo diễn.