Bé Gạo của Ngô Thanh Vân – Huy Trần lần đầu ra mắt gia đình, được khen mũi cao và giống bà nội

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ đoạn clip ngắn về bé Gạo. Trong đoạn clip, nữ diễn viên cho biết sau khi chào đời 3 ngày, con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần – bé Gạo – đã có buổi gặp gỡ đặc biệt với cả hai bên nội ngoại. Trong đoạn clip được "đả nữ" chia sẻ trên trang cá nhân, khoảnh khắc bé Gạo nằm gọn trong vòng tay của người thân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc công khai bé Gạo

Ngô Thanh Vân dí dỏm ví von cả hai vợ chồng như "lên bờ xuống ruộng" cùng con, đồng thời hé lộ sẽ chia sẻ câu chuyện hành trình bỉm sữa sau. Lần xuất hiện này của bé Gạo được fan "soi" kỹ từng đường nét. Dù gương mặt em được che bằng icon đáng yêu, nhưng theo chia sẻ trong clip thì bé sống mũi cao nổi bật. Ngoài ra, còn có người nhận xét bé Gạo thừa hưởng nhiều điểm từ gia đình nội, đặc biệt giống bà nội.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc "tương lai" của thành viên mới nhà Ngô Thanh Vân – Huy Trần. Nhiều người còn dự đoán bé Gạo sẽ là "hot kid" thế hệ mới của showbiz Việt, không chỉ vì gen di truyền từ bố mẹ mà còn nhờ sự yêu thương, chăm chút từ hai bên gia đình.

Với lần "ra mắt" ấm áp này, bé Gạo đã chính thức trở thành tâm điểm trong những ngày đầu đời, ghi dấu kỷ niệm đáng nhớ cho cặp vợ chồng nghệ sĩ ở cột mốc đặc biệt.