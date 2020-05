Trang Trần “vỗ mặt” cả showbiz: Từ TS. Lê Thẩm Dương, Hoa hậu Hương Giang cho đến Phạm Hương

Nổi tiếng là người thẳng thắn và phát ngôn không kiêng nể bất cứ ai, cựu người mẫu Trang Trần nhiều lần khiến showbiz Việt xôn xao bởi những chia sẻ quan điểm cực sốc.

Cũng vì nói chuyện "thẳng tưng" mà Trang Trần thường xuyên bị cư dân mạng tấn công. Tuy nhiên, cựu người mẫu lại chẳng quan tâm đến. Cứ lần sau, Trang Trần sẽ phát ngôn sốc hơn lần trước. Chỉ tính riêng địa phận gameshow - show thực tế, Trang Trần đã có đến 3 lần động chạm đồng nghiệp.

Vỗ mặt T.S Lê Thẩm Dương, khiến Quyền Linh chỉ biết im lặng cười trừ

Chương trình Giải mã kỳ tài, số phát sóng có sự góp mặt của Trang Trần và TS. Lê Thẩm Dương lên sóng vào lúc 20g00 tối thứ Hai ngày 25/5. Trước giờ ra mắt, ekip sản xuất đã tung clip cãi nhau nảy lửa của Trang Trần - Lê Thẩm Dương và làm mạng xã hội dậy sóng.

Theo đó, TS. Lê Thẩm Dương khuyên Trang Trần rằng nên chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, văn hóa thay vì cứ tranh cãi qua lại. Không đồng tình với ý kiến này, Trang Trần liên tục đáp lại bằng thái độ cực căng. Trang Trần khiến TS. Lê Thẩm Dương lẫn MC Quyền Linh đứng hình, chỉ biết ngồi im lặng ngồi nghe. Trang Trần nói:

"Người ta nói với con rằng Trang mà không chửi thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Nhưng nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để phục vụ nhu cầu của mình, song nhiều tiền mà để nó đè đầu cưỡi cổ thì gọi là ngu. Thầy đang áp đặt suy nghĩ giống bọn ngu trên cộng đồng mạng à. Thầy đang nhìn góc độ là con đang đục chúng nó nhưng thầy cũng chưa hiểu thầy đâu phải là con. Có những đối tượng con không cần nói".

Trang Trần.

Ngay sau khi đoạn clip tranh cãi xuất hiện, nhiều khán giả đã bất bình chỉ trích Trang Trần có thái độ không phù hợp trong lúc nói chuyện với Quyền Linh - Lê Thẩm Dương. Nữ người mẫu cũng bị bắt bẻ vì chỉ tay về phía TS. Lê Thẩm Dương và nhận định: Thầy mới nổi đây thôi còn con nổi tiếng đánh người từ lâu rồi. Thầy chỉ xem những điều trên mạng, thầy không phải bạn thân ngồi cạnh con để biết con xử lý thế nào.

Nói về những bình luận trái chiều từ khán giả, Trang Trần đáp lại: "Tôi không có thói quen chỉ tay vào mặt người khác".

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương và MC Quyền Linh.

"Việc cắt dựng gây cho khán giả cảm giác như thế thôi, nhưng nếu như có hiểu là vậy thì cũng chẳng vấn đề gì. Chương trình có quyền cắt dựng, ekip sản xuất có quyền câu rating, miễn sao vẫn đảm bảo ý đồ của 2 bên. Thêm nữa, tôi thấy nói chẳng có gì sai cả. Tôi cũng chưa bao giờ bảo thầy nói sai cả. Tôi chỉ bảo thầy nói trên quan điểm của người đứng ở bục giảng. Bây giờ tôi hỏi ngược lại, 1 ngày thầy xuất được bao nhiêu đơn hàng? Nếu cho thầy bán hàng thì thầy sẽ bán được bao nhiêu?".

Dạy dỗ Hoa hậu Hương Giang nên sống biết trước biết sau

Hồi tháng 4/2020, Trang Trần tham gia 1 show đối thoại phát sóng trên YouTube và có những phát ngôn làm fan của Hoa hậu Hương Giang nóng mặt. Trang Trần và Hương Giang từng cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú. Thời điểm này, 2 người khá thân thiết, thường xuyên chia sẻ hình ảnh ăn uống vui vẻ lên Facebook cá nhân.

Nhưng đến lúc Trang Trần vướng rắc rối, Hoa hậu Hương Giang lại có phát ngôn làm cựu người mẫu không hài lòng. Tiếp đến, lúc Hương Giang vướng scandal hỗn hào với nghệ sĩ Trung Dân khi cùng quay gameshow, Trang Trần lại công khai chỉ trích đàn em. Nhưng ít lâu sau đó, vào thời điểm Hương Giang đăng quang ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Trang Trần liền lên tiếng tung hô chúc mừng.

Hoa hậu Hương Giang.

Khi được hỏi liệu có sống 2 mặt với Hương Giang hay không, Trang Trần đáp: "Có gì đâu mà 2 mặt em ơi. Khi chị gặp vấn đề với công an, Hương Giang đã nói rằng không chơi với chị. Chị có thể mở luôn cho em xem Album Hương Giang đi lễ với chị sau chương trình Cuộc đua kỳ thú. Chị nói thẳng luôn, lúc đó Hương Giang chưa nổi tiếng, Hương Giang mới là người cần chơi với chị".

"Nhưng chị rất ghét kiểu đã chơi với nhau, lúc gặp hoạn nạn mà quay ra đạp nhau xuống. Chị không chấp vì đó là con nít. Nên sau này khi Hương Giang gặp chuyện với chú Trung Dân, chị đã trả 1 status để Hương Giang thấm lại rằng đã từng chơi với nhau mà khi mình gặp nạn còn bị đạp xuống thì nó là thế nào. Chị không hận thù, chị chưa bao giờ hận thù, chị chỉ trả lại những gì người ta đối đãi với chị".

"Nếu chuyện của tao không ảnh hưởng đến mày thì mày đừng đạp tao xuống. Hãy chọn cách câm cái mồm lại. Nó có thể xem clip này, nó sẽ ngấm. Nó sai trước thì đừng trách vì sao chị lại đối xử như vậy. Còn chuyện nó đăng quang là rất bình thường. Nó đẹp và thông minh, nó xứng đáng mà. Nhưng ai cũng có cái sai mà. Càng ngày nó càng đẹp, càng khôn khéo. Vì sao nó lại khéo như thế, là do đã vấp từ ngày xa xưa, do nó đụng chạm vào người này người kia".

Việc Trang Trần bất ngờ lên tiếng nhắc lại "thù xưa" khiến Hoa hậu Hương Giang gặp nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ Anh đang ở đâu đấy anh vẫn giữ im lặng, không lên tiếng thanh minh.

Vạch trần bản chất dàn dựng của The Face, nói hết sự thật về Phạm Hương

Hồi năm 2016 - Khi mà chương trình truyền hình The Face - Gương mặt thương hiệu mới cập bến Việt Nam, vô số drama quanh bộ 3 HLV Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương - Lan Khuê đã xuất hiện. Theo đó, vì Phạm Hương có cách loại thí sinh quá quyết liệt nên nhiều người cho rằng cô "ác như phù thủy", đồng thời hàng loạt kịch bản mâu thuẫn giữa Phạm Hương với cặp chị em Lan Khuê - Hồ Ngọc Hà cũng được dựng lên.

Giữa tâm bão chỉ trích, Trang Trần đột ngột phát ngôn về bản chất của The Face. Trang Trần so sánh The Face với chương trình Cuộc đua kỳ thú mà cô từng tham gia. Sau đó, rút ra nhận xét rằng việc ghi hình mỗi số phát sóng diễn ra trong nhiều ngày, mỗi một thí sinh hay huấn luyện viên đều luôn có camera theo sát nhất cử nhất động. Và khi cắt dựng lại thành 60 phút phát trên TV, sẽ có vô số tình huống bị cắt bỏ, vô số tình huống bị dàn dựng, chỉnh sửa theo ý đồ của đơn vị sản xuất.

Theo Trang Trần, Phạm Hương không xấu tính như những gì khán giả thấy trên màn ảnh nhỏ, đồng thời Phạm Hương cũng chỉ là nạn nhân của việc cắt dựng từ ekip sản xuất.

Phạm Hương - Hồ Ngọc Hà - Lan Khuê.

Trang Trần nói thêm: "Ban tổ chức là người rất thông minh, họ mới chính là người đưa ra chiến thuật chứ không phải các huấn luyện viên. Họ mới chính là người đẩy câu chuyện lên. Các huấn luyện viên sẽ có rất nhiều cao trào trong từng tập và chúng ta thì không được xem, chỉ có ekip của họ được xem".

"Nhưng đến khi về dựng chương trình, ban tổ chức có thể cắt 1 cái gì đó. Kiểu là họ muốn cắt gì thì họ cắt, họ muốn dựng gì thì họ dựng. Lồng cái câu nào vào tình huống gì thì họ làm. Đôi khi câu nói của Phạm Hương ở tình huống này nhưng họ lại cắt câu nói đó rồi đặt vào những đoạn sau. Mục đích là để tạo hiệu ứng cảm xúc cho khán giả".

"Nhà sản xuất họ có quyền dàn dựng. Vì tất cả các đoạn phim của thí sinh đều trong tay họ. Họ có quyền nấu lẩu hay kho trứng hột vịt, đó là quyền của họ, không ai cản được. Họ vẫn đưa ra được mạch truyện chính của ngày hôm đó, nhưng vấn đề là các câu nói đã bị cắt từ chỗ này qua chỗ kia. Các huấn luyện viên không làm được gì. Nên mọi người có chửi Phạm Hương câu này, chửi Lan Khuê câu nọ, chửi cả chị Hà cái này cái kia. Chúng ta đang xem cái sản phẩm cắt ghép, lắp đặt sau khi câu chuyện đó xảy ra rồi".

Chưa hết, với The Face 2018 do Thanh Hằng - Lan Khuê - Minh Hằng làm HLV, sau khi theo dõi đêm Chung kết với sự lên ngôi của thí sinh Mạc Trung Kiên đội Thanh Hằng, Trang Trần thẳng thắn bày tỏ không phục kết quả, đồng thời đánh giá rằng thầy trò Thanh Hằng - Mạc Trung Kiên diễn như thật. Ngoài ra, cựu người mẫu còn đá đểu chương trình có sự can thiệp thô bạo vào phần thảm đỏ để học trò Thanh Hằng có cơ hội "tạo nét" hơn những thí sinh còn lại.