Trấn Thành: Tôi xuất thân là người nghèo, ngày xưa nhà ở cái cống

Năm nay, đường đua phim Tết trở nên rộn ràng khi Trấn Thành đưa dự án Nhà bà Nữ ra chiếu ngay ngày đầu năm mới. Sau 2 suất chiếu đầu tiên cho khách mời và báo chí, Nhà bà Nữ nhận rất nhiều phản hồi tích cực. Một số người đánh giá rằng Nhà bà Nữ đã thành công trong việc khai thác những mâu thuẫn đời thường. Lời thoại của phim cũng được đánh giá tốt, khiến khán giả cảm thấy như đang xem câu chuyện của chính mình.

Ngay trong buổi gặp gỡ truyền thông, Trấn Thành đã có nhiều chia sẻ về dự án mới của mình. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng không ngại nhắc đến Ngô Thanh Vân, Sơn Tùng M-TP và những bộ phim bị cho là "thảm họa" trong năm 2022 vừa qua.

Trấn Thành là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của "Nhà bà Nữ". Ảnh: NVCC

"Nhà bà Nữ" lấy cảm hứng từ câu chuyện của một ngôi sao giải trí

- Trấn Thành lấy chất liệu làm phim "Nhà bà Nữ" từ đâu?

Nói về chất liệu làm phim thì từ xưa đến giờ, Trấn Thành chỉ có 1 chất liệu và công thức duy nhất, đó là sự chân thành khi mình muốn kể bất cứ câu chuyện nào. Thành làm phim là đang muốn kể câu chuyện gì đó. Đây là tất cả những gì Thành đã chứng kiến trong suốt quá trình mình lớn lên.

Có người nói rằng Trấn Thành cứ bám vào câu chuyện về người nghèo để thu hút số đông. Dạ không phải đâu! Bản thân Trấn Thành xuất thân từ người nghèo, mình là người không hề sinh ra đã giàu có, ngày xưa nhà mình ở lúc nhỏ là cái cống. Rồi sau đó bố mẹ làm ăn lên. Nhưng mọi thứ cũng không khá giả lắm đâu, mình là cái người sống trong rất nhiều sự thiếu thốn mà, khi lớn lên mình phấn đấu để có ngày hôm nay.

Trong suốt quá trình đó, mình luôn cám ơn cuộc đời vì sinh ra không cho mình là người giàu sẵn. Cho nên, mình chứng kiến nhiều thứ trong cuộc đời hơn và mình muốn nói lên tiếng lòng của một nhóm người nào đó khi họ không thể chia sẻ được với ai. Nhiều khi, quý vị xem phim thấy các nhân vật xuất hiện ở ngoài đời, tuy nhiên họ không biết cách nói để đối phương hiểu họ muốn cái gì. Đó là những gì mà Trấn Thành cảm nhận được khi có sự đồng cảm với ai đó.

Quý vị hay nói Trấn Thành là "Thành Cry" cũng từ lý do này, mình có thể khóc ở bất cứ nơi nào, khi mà tôi thấy câu chuyện của ai đó xong rồi tự tưởng tượng bản thân đang là họ.

Nhưng tôi nói thật, câu chuyện trong phim đến từ rất nhiều thứ. Như câu chuyện về nhân vật do Thành và Khả Như đóng thì nó đến từ những người bạn của mình. Câu chuyện về người mẹ bán bánh canh cua thì lấy ý tưởng từ cô bán bánh canh cua 300k ở quận 6. Mình thấy chẳng có việc gì mà người ta phải tấn công cô bán bánh canh cua 300k này, vì nếu cô bán không ngon sẽ không có ai ăn đâu. Ai vừa lòng với giá trị cô ấy mang đến thì cứ ăn thôi. Sao cứ tấn công, bảo cô ấy bán mắc làm gì. Bán đồ ăn ngon mà bán quá rẻ thì sao lời được?

Câu chuyện chính về mẹ con chị Lê Giang và Uyển Ân thì Thành mượn cảm hứng từ 1 ngôi sao giải trí trong nghề này. Mình không tiện chia sẻ tên của người đó nhưng Thành thấy được câu chuyện của họ. Thành thấy bạn cũng gặp áp lực với ba mẹ của mình. Thành chỉ mượn cảm hứng thôi. Thành có gọi điện thoại cho bạn ấy luôn: "Bé ơi, đợt này anh làm phim về em nha. Hy vọng khi xem em sẽ có sự đồng cảm nào đó. Anh muốn mẹ em xem. Anh biết cái kết trong phim thì mẹ em cũng muốn xem nhưng vì lý do nào đấy mà cô từ chối thấy nó thôi".

Trấn Thành cho biết "Nhà bà Nữ" lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thực của một ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam. Ảnh: NVCC

- Nhiều khán giả sau khi xem trailer phim "Nhà bà Nữ" đã nói rằng nó khá bình thường. So với tổng thể bộ phim, Trấn Thành có thấy tiếc không khi trailer không thể hiện hết cái hay của dự án?

Tôi thì muốn trailer thật đơn giản, bình thường. Nếu làm 1 trailer hay hơn thì thật sự là mình cũng không biết phải làm thế nào thưa quý vị.

Cái phim này quý vị cũng vừa xem rồi mà, tôi không biết mình phải kể cho mọi người rằng phim Nhà bà Nữ đang nói gì đó thì phải kể làm sao cho hấp dẫn. Bộ phim là câu chuyện về 1 bà mẹ và 2 đứa con gái, hết rồi đó. Bây giờ nội dung phim là thế thì tôi làm trailer thế nào đây (Cười).

Tôi chỉ muốn bộ phim có hiệu ứng truyền miệng, để những người xem xong cảm thấy hay thì họ kể cho người xung quanh, rồi người xung quanh cũng đi xem. Tôi cũng sợ đưa ra trailer quá hay rồi người ta đi xem thấy không được như kỳ vọng sẽ hụt hẫng lắm. Thà bây giờ đưa ra cái trailer phim bình thường, đến lúc vào rạp mọi người thấy nó hay hơn kỳ vọng thì sẽ bất ngờ phải không?

- Phim "Nhà bà Nữ" có 2 nhân vật khá "ồn ào" là Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang. Làm cách nào để khi làm việc với các diễn viên này, Trấn Thành có thể tiết chế cái tôi của họ?

Nói về chị Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm thì thật ra nhân vật mà Lâm đóng không nằm trong hệ thống gia đình bà Nữ, vai này nó là sở trường của Lâm. Tôi nghĩ là cũng dễ cho Lâm.

Lâm rất là chuyên nghiệp, mặc dù tôi biết hiện nay Lâm là người có rất nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng khi làm việc cùng tôi, Lâm rất nghe lời, hợp tác. Tôi nói gì thì Lâm cũng cố gắng hết sức để làm. Lâm không từ nan bất cứ điều gì. Tôi biết, nếu đưa Lâm vào vai có tâm lý nặng thì rất khó, bởi vì từ xưa đến giờ Lâm quen kiểu diễn muốn nói gì thì nói.

Chị Lê Giang và Lâm cũng cùng tần số nói gì thì nói thế này. Quý vị cũng biết là chị Giang không có nhiều "văn" khi nói chuyện mà. Nếu tôi để chị Giang muốn nói gì cũng được thì rất là hay, tuy nhiên bảo chị Giang vào 1 khuôn khổ, nói đúng như kịch bản thì là cực hình đó.

Nhiều khi quay đêm đến 3 - 4 giờ sáng, để nhớ được lời thoại do Trấn Thành đưa ra là khó lắm luôn. Nhìn chị Giang ngồi đó lẩm nhẩm học lời thoại, tôi thấy thương lắm. Để có được bà Nữ - Lê Giang trên phim, đó là cả quá trình biến đổi vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã ngồi lại làm việc với nhau rất nhiều, xin cám ơn chị Lê Giang vì đã chịu cực với tôi suốt những ngày qua.

- Tại sao từ cả "Bố Già" đến "Nhà bà Nữ", Trấn Thành đều để cho nhân vật của mình có cái kết không trọn vẹn. Vì sao Trấn Thành không xây dựng nội dung phim cho các nhân vật đều được hạnh phúc?

Cuộc sống không cho ai tất cả, không ai được trọn vẹn hết. Ngay cả Trấn Thành ngày hôm nay cũng vậy, Thành thấy mình may mắn khi có được những điều mà nhiều người khác cũng muốn có. Tuy nhiên, tôi đâu được trọn vẹn đâu, do quý vị không biết thôi chứ bản thân Trấn Thành cũng thiếu hụt nhiều thứ lắm. Tôi thèm khác nó, vì tôi không trọn vẹn.

Quý vị nhìn thấy cảnh lúc nào Trấn Thành cũng cười cả, dẫu vậy có những nỗi buồn mà tôi trải qua hết rồi nhưng giấu, đâu có ai biết đâu. Chỉ là mình giấu đi, không mang nó ra nói.

Dù muốn dù không thì đến ngày nào đó, quý vị cũng phải vượt qua cái điều là bố mẹ sẽ bỏ mình đi. Nếu có mối quan hệ nào không hợp lý, cũng đến lúc mình chia tay họ. Dù người này có là vợ hay người yêu đi nữa. Tôi nói đúng không ạ?

Trong tất cả các bộ phim do Trấn Thành làm ra, mình muốn đưa thông điệp về cái gì thực tế nhất. Tnh tiết trong phim đều xuất phát từ cuộc sống thật, nó là những gì đang xảy ra ở Việt Nam này. Kết thúc trong phim cũng là kết thúc thật luôn, tôi thấy rồi mà. Tôi muốn để nguyên điều này, tôi không thay đổi.

Trấn Thành cho biết anh từng trải qua cuộc sống cơ cực nên rất hiểu đời sống, tâm tư tình cảm của người nghèo. Ảnh: NVCC

Tôi có viết lên Facebook rằng bình an không phải là giông tố không đến nữa mà bình an là khi chúng ta biết cách đón nhận mọi giông tố. Lúc quý vị cảm thấy bình an trong tim thì nỗi đau nào đến mình cũng có cách giải quyết hết. Tôi nghĩ, điều này bình an hơn.

Người thân, em gái phù hợp với vai diễn thì lý do gì lại không ưu tiên

- Rất nhiều khán giả thắc mắc về việc diễn viên đóng "Nhà bà Nữ" là gương mặt quen thuộc hoặc bạn bè thân thiết xung quanh Trấn Thành. Có sự ưu ái nào trong quá trình Trấn Thành chọn diễn viên không?

Bộ phim này đúng nghĩa là tác phẩm "solo" đầu tay của Trấn Thành. Với phim Bố Già, Thành còn cộng tác cùng anh Vũ Ngọc Đãng, sang đến Nhà bà Nữ, Thành phải tự làm tất cả mọi khâu từ chỉ đạo diễn xuất, kịch bản, dựng phim, âm nhạc.

Vì đã dồn hết mọi thứ cho bộ phim nên ngay cả khâu chọn diễn viên, Thành cũng phải chọn ai hợp với phim của mình. Các diễn viên mà mọi người thấy là những người mà khi nhắm mắt lại, Thành thấy ngay họ phù hợp. Có thể rất nhiều người ngoài kia hợp với phim nhưng như Thành đã nói, có không ít người đi từ thiện ở đâu xa xôi lắm, còn ở nhà có cô chú bà con dòng họ khổ cực thì chẳng hề giúp đỡ.

Mình thấy được người thân bên cạnh có tài năng, diễn giỏi vậy thì vì sao không chọn họ. Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như là những người đang nổi tiếng, có sức ảnh hưởng, lại còn hợp vai, vì sao không được chọn chứ. Lê Giang diễn giỏi thế hay Uyển Ân em gái ruột của mình cũng hợp vai luôn, chẳng có lý do để không mời đóng phim cả.

Ai thực sự hợp vai thì Trấn Thành mới mời. Quý vị thử cho Trấn Thành cái tên nào diễn được vai bà Nữ tốt như chị Lê Giang xem? Ở Việt Nam tôi biết vẫn có người đóng được đấy nhưng chị Giang ở ngay trước mắt, lại thân với Thành nữa, mời ngay chứ chần chừ làm gì. Người thân xung quanh mình cứ ưu tiên cho họ trước đi, đến phim sau mình sẽ tìm kiếm những người mặt mới. Thực sự, đây là suy nghĩ rất chân thành của Trấn Thành.

Trấn Thành quan niệm, nếu người thân, bạn bè xung quanh hợp với vai diễn thì nên ưu tiên mời họ đóng phim. Ảnh: NVCC

- Dù là phim gia đình nhưng "Nhà bà Nữ" vẫn bị gắn mác C16 (phim không dành cho người dưới 16 tuổi). Trấn Thành có luyến tiếc vì điều này không?

Đây là cái ước mong của Trấn Thành. Mình luôn hy vọng khâu kiểm duyệt phim điện ảnh sẽ nới lỏng hơn nữa khi gắn mác C13, C16. Nhất là với những bộ phim như Nhà bà Nữ, mình cũng nên để các cháu xem dần là vừa. Bố mẹ có thể xem cùng con rồi giải thích cho các cháu hiểu như thế này nghĩa là gì.

Chúng ta cứ sợ các bạn trẻ tiếp xúc quá sớm với tình yêu, giới tính, còn ở nước ngoài thì người ta làm điều này từ lâu rồi. Hay như phim có nhân vật là người xấu, họ có thể nói bậy 1 vài câu, miễn là nó đời và không phản cảm quá. Cuộc sống quanh ta mà, làm vậy thì nó mới thật và hay. Chứ chẳng lẽ giờ giang hồ xuất hiện trong phim lại thoại rằng: Tôi nói cho anh nghe, hãy ra giết nó đi. Giang hồ nói chuyện lịch sự vậy thì khó cho diễn viên lắm (Cười).

- Năm qua, thị trường phim ảnh Việt có khá nhiều biến động, không ít tác phẩm đã rơi vào tình trạng thua lỗ vì doanh thu kém. Trong lần ra mắt phim lần này, Trấn Thành có lo lắng gì về thị trường hay không?

Nói thật trong năm qua có quá nhiều bộ phim kém chất lượng xuất hiện ở rạp. Điều này gây ảnh hưởng lớn, khiến khán giả phần nào mất niềm tin vào phim Việt. Thành không muốn phim Việt chỉ dừng lại ở việc người Việt đón nhận nó. Dĩ nhiên, phim Việt làm ra thì người Việt vẫn đón nhận chứ. Nhưng khi họ không đón nhận thì nghĩa là chúng ta đã làm sai chỗ nào đó. Các nhà làm phim hãy làm thật nhiều, thật tốt đi, đến lúc đấy thì khán giả mới không quay lưng.

Tại sao người ta lại quay lưng với mình? Làm cái gì cũng có tâm một chút, Thành nói điều này có thể nhiều nhà làm phim sẽ giận, tuy nhiên làm phim có tâm thêm chút xíu. Mình không thể đến rạp xem bộ phim mà thoại còn lệch với khẩu hình miệng nữa. Đã vậy, quay phim còn xấu, màu phim xấu, lời thoại không hề thực tế.

Trong năm qua, Trấn Thành thật sự thấy buồn cho Ngô Thanh Vân vì thấy phim Thanh Sói không đáng bị như vậy. Tùy thuộc với gu từng người có thể thích hay không thích Thanh Sói, nhưng tôi thấy nó là một phim khiến tôi ngưỡng mộ người ta về cách làm nghề, làm rất kỹ, diễn rất tốt nhưng doanh thu của nó chỉ ngang bằng với những phim rất tệ. Các nhà làm phim sẽ làm những bộ phim tệ để có doanh thu đơn giản như vậy, nhiều khi còn có lời hơn nữa, thì người ta phải đầu tư như Ngô Thanh Vân để làm gì?

Thành biết nói như vậy không công tâm cho bất kỳ ai nhưng tôi nghĩ những nhà làm phim có tâm nên xem lại công thức làm phim của mình để đáp ứng thị hiếu của khán giả. Không phải chỉ có tâm là khán giả đón nhận đâu, nó còn phải mang đến yếu tố hấp dẫn nữa.

- Xin cám ơn Trấn Thành vì đã dành thời gian chia sẻ!