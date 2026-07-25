Trấn Thành muốn loại Quân A.P trong Running Man mùa 4

Sau thời gian chờ đợi, tối 24/7, Running Man Việt mùa 4 chính thức lên sóng với tập đầu tiên, đánh dấu sự trở lại của dàn cast quen thuộc gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quang Trung, Anh Tú Atus và Quân A.P. Ngay từ tập mở màn, các thành viên đã nhanh chóng tung mảng miếng, mang đến hàng loạt tình huống "cười ra nước mắt". Trong tập này, chủ đề cuộc chiến giữa các thành viên của gia tộc R, dàn cast phải liên tục đấu trí, loại đối thủ để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Trong thử thách loại trừ, mỗi người sở hữu 3 trái tim và sẽ lần lượt dùng súng bắn để làm vỡ trái tim của các thành viên khác. Ai bị bắn vỡ cả 3 trái tim sẽ phải dừng cuộc chơi. Ngay ở lượt bắn đầu tiên, Trấn Thành phân vân lựa chọn mục tiêu, anh còn hài hước cho biết phần chơi này khiến các anh em "đấu đá" lẫn nhau. Trong lúc nam MC còn đang cân nhắc sẽ loại Anh Tú Atus thì Quân A.P bất ngờ lên tiếng "nịnh" đàn anh: "Anh Hai Thành, người anh hai cao cả không bao giờ bắn các em".

Tưởng sẽ được "tha", nhưng câu nói này lại khiến Trấn Thành đổi ý. Nam MC lập tức đáp: "Điêu, toàn a dua thôi. Vì câu nói đó sẽ bắn Quân A.P". Câu trả lời dí dỏm của Trấn Thành khiến cả trường quay bật cười, còn Quân A.P chỉ biết cười bất lực khi trở thành "nạn nhân" đầu tiên.

Clip: Trấn Thành hài hước chọn mục tiêu là Quân A.P đầu tiên trong thử thách loại trừ

Quân A.P dỗi yêu sau khi bị Trấn Thành chọn làm mục tiêu loại bỏ đầu tiên

Dù bị Trấn Thành, Quang Tuấn liên tục nhắm bắn để bị loại nhưng Quân A.P vẫn rất vui vẻ, thoải mái

Không chỉ nhắm đến Quân A.P, ở các lượt bắn tiếp theo, Trấn Thành tiếp tục chọn Anh Tú Atus, Lan Ngọc và Quang Trung làm mục tiêu. Đây hoàn toàn là chiến thuật trong khuôn khổ thử thách, không phản ánh mối quan hệ giữa các thành viên ngoài đời. Sau khi bị loại, Quân A.P vẫn giữ thái độ vui vẻ, thoải mái, liên tục cười đùa và tương tác cùng mọi người.

Kết thúc thử thách, Ninh Dương Lan Ngọc là người giành chiến thắng và nhận được gợi ý giải mã mật mã cuối cùng của chương trình.

Sau đó, Trấn Thành cũng bị các thành viên khác chọn làm mục tiêu

Ở những lượt bắn tiếp theo, Trấn Thành chọn Quang Trung, Lan Ngọc... để loại bỏ

Cuối cùng, cast nữ duy nhất là Lan Ngọc đã chiến thắng

Sức hút của Quân A.P ở Running Man Việt Nam

Khi đội hình chính thức của Running Man Việt được công bố ở mùa trước, Quân A.P từng là cái tên khiến nhiều khán giả hoài nghi. Không ít ý kiến cho rằng nam ca sĩ có hình ảnh hiền lành, ít nói, thiếu kinh nghiệm tham gia gameshow nên sẽ khó hòa nhập với một chương trình đòi hỏi thể lực lẫn khả năng tung hứng liên tục như Running Man.

Thế nhưng chỉ sau một mùa phát sóng, Quân A.P dần thay đổi cách nhìn của khán giả. Không cố gắng trở thành "cây hài", nam ca sĩ lại ghi điểm bằng sự tự nhiên, hiền lành và những khoảnh khắc ngơ ngác rất duyên. Chính màu sắc "hài nhạt" nhưng chân thật ấy giúp anh tạo nên nét riêng giữa dàn cast vốn nổi tiếng hoạt ngôn.

Bên cạnh đó, Quân A.P còn được yêu mến nhờ thái độ chơi hết mình, sẵn sàng lăn xả trong mọi thử thách mà không ngại làm xấu hình ảnh. Nam ca sĩ cũng nhiều lần được nhận xét cư xử lịch thiệp, hòa đồng với các thành viên và khách mời, tạo cảm giác gần gũi trong mỗi lần xuất hiện.

Sau 2 mùa, Quân A.P ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng

Một trong những "thương hiệu" gắn liền với Quân A.P tại Running Man chính là biệt danh "Ùi uôi" do Trấn Thành đặt. Mỗi khi rơi vào tình huống bất ngờ, nam ca sĩ thường buột miệng thốt lên câu nói này như một phản xạ tự nhiên. Biệt danh nhanh chóng được cả dàn cast lẫn khán giả yêu thích, trở thành điểm nhấn mỗi khi Quân A.P xuất hiện trên sóng. Chính sự chân thành, tử tế và không gồng mình tạo mảng miếng đã giúp Quân A.P từng bước chiếm được cảm tình của người xem.

Khi được hỏi liệu có áp lực trước sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ khán giả, Quân A.P chia sẻ với chúng tôi: "Khán giả bây giờ rất thông minh, đôi khi khó tính nữa, nên trách nhiệm quản lý bản thân phải thực sự nghiêm túc. Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ dù nhỏ, nhưng sẽ có rất nhiều người nhìn vào và để lại ảnh hưởng. Trách nhiệm lớn hơn rất nhiều, tôi cố gắng rèn giũa bản thân mình theo cách tích cực nhất có thể. Áp lực sẽ luôn đi cùng nghệ sĩ. Ví dụ như lâu không ra nhạc cho khán giả nghe, cũng đã là một áp lực rồi. Tôi đặt mục tiêu cho mình là phải làm nhạc hay, đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Làm thế nào để ra nhạc sớm nhất, đó là áp lực lớn nhất của tôi".

Quân A.P cũng rất thân thiết, được Trấn Thành đặt biệt danh là "Ùi uôi"