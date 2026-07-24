Nữ diễn viên là ngoại lệ của Trấn Thành: Diễn xuất vô tổ chức vẫn được bao bọc, nghe đến cát xê càng ngưỡng mộ

Sinh năm 2003 tại Tuyên Quang, Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) là một trong những sao trẻ nổi bật nhất của showbiz Việt. Cô bắt đầu được biết đến sau khi tham gia King of Rap năm 2020, gây ấn tượng với khả năng viết lời sắc bén, tư duy âm nhạc hiện đại cùng chất giọng cá tính. Dù chỉ dừng chân ở vị trí Á quân, chương trình đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi Pháo đến gần công chúng.

Sau cuộc thi, nữ rapper liên tiếp phát hành nhiều sản phẩm như Hai Phút Hơn, Sợ Quá Cơ, Kìa Bóng Dáng Ai... Trong đó, Hai Phút Hơn trở thành hiện tượng vượt khỏi phạm vi Việt Nam khi bản remix của ca khúc phủ sóng TikTok toàn cầu, giúp Pháo trở thành một trong số ít nghệ sĩ gen Z Việt tạo được dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Những năm tiếp theo, Pháo hoạt động sôi nổi ở cả âm nhạc lẫn các chương trình truyền hình thực tế như Em Xinh Say Hi. Bên cạnh hình ảnh một rapper cá tính, thẳng thắn và có phần nổi loạn, cô cũng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận vì những phát ngôn hay câu chuyện đời tư. Tuy nhiên, chính sự khác biệt ấy lại giúp Pháo luôn giữ được sức hút trên mạng xã hội.

Đến năm 2026, Pháo bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Đây cũng là lần đầu tiên nữ rapper thử sức với diễn xuất. Điều thú vị là ngay từ giai đoạn tiền kỳ, Trấn Thành đã chủ động gọi điện mời Pháo đến thử vai. Bản thân nữ rapper ban đầu chỉ nghĩ mình phù hợp với một vai phụ mang màu sắc hài hước, nhưng sau hai vòng casting, cô lại được giao vai nữ chính. Theo chia sẻ của Pháo, những lời động viên từ đàn anh đã giúp cô có thêm sự tự tin để bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới.

Không chỉ vậy, Trấn Thành còn nhiều lần dành cho Pháo những lời khuyên về cuộc sống. Biết đàn em tự nhận mình là "công chúa trong gia đình", nam đạo diễn thường động viên cô bước ra ngoài nhiều hơn, va chạm nhiều hơn để tích lũy trải nghiệm sống phục vụ diễn xuất. Chính Pháo cũng thừa nhận mình là "ngoại lệ" của Trấn Thành khi luôn nhận được sự yêu quý và nâng đỡ trong công việc. Ngay cả khi vừa công bố nữ chính là Pháo, Trấn Thành không ngần ngại đi đến từng bình luận để năn nỉ khán giả cho Pháo một cơ hội, đồng thời ủng hộ ekip phim.

Theo Trấn Thành, điều khiến anh tin tưởng không nằm ở ngoại hình hay danh tiếng mà là cá tính rất riêng của Pháo. Anh cho rằng bên trong nữ rapper tồn tại một sự từng trải, nữ tính và khác biệt hiếm có, đủ để tạo nên linh hồn cho nhân vật. Với nam đạo diễn, chính nét "không bình thường" theo nghĩa tích cực ấy mới là yếu tố khiến Pháo phù hợp với vai diễn.

Trong buổi ra mắt phim, nữ rapper kể cảnh quay khó nhất là phân đoạn nhân vật Nhật Hạ lặng lẽ cắt bánh kem và bật khóc trong ngày sinh nhật. Dù đã thử nhiều lần, cô vẫn không thể lấy được cảm xúc. Khi đó, Trấn Thành bất ngờ lớn tiếng nhận xét Pháo là một "diễn viên vô tổ chức". Câu nói khiến nữ rapper ấm ức đến mức bật khóc thật. Sau khi hoàn thành cảnh quay, nam đạo diễn lập tức xin lỗi và giải thích rằng đó là cách duy nhất để giúp cô phá bỏ cảm xúc bị kìm nén và nhập vai. Chính khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Pháo trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Ngoài câu chuyện diễn xuất, phát biểu của Pháo về cát-xê trong Thỏ Ơi!! cũng thu hút sự chú ý. Nữ rapper cho biết cô không biết mức thù lao của các diễn viên khác, nhưng khẳng định mình được Trấn Thành trả một khoản "dễ chịu" và hoàn toàn không bị đối xử thiệt thòi. Thậm chí, Pháo hài hước tiết lộ mỗi khi phải thực hiện những cảnh quay nặng về tâm lý, cô lại tự nhủ hãy nghĩ đến mức cát-xê để có thêm động lực hoàn thành vai diễn. Theo nữ nghệ sĩ, Trấn Thành dường như đã lường trước những áp lực mà cô sẽ phải trải qua nên dành cho cô chế độ đãi ngộ xứng đáng. Chính sự quan tâm ấy càng khiến Pháo thêm trân trọng người đàn anh đã trao cho mình cơ hội đầu tiên với điện ảnh.

Bên cạnh âm nhạc, Pháo cũng liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới. Cuối tháng 5/2026, nữ rapper sinh năm 2003 gây bất ngờ khi chính thức ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, trở thành một trong những thí sinh nhận được lượng tương tác lớn nhất ngay từ khi công bố hồ sơ. Tại vòng sơ khảo, cô cho biết muốn bước ra khỏi vùng an toàn để khán giả nhìn thấy một hình ảnh mới ngoài vai trò rapper. Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau khi lọt Top 31, Pháo bất ngờ thông báo dừng hành trình tại cuộc thi. Đại diện nữ rapper cho biết quyết định được đưa ra sau khi các bên không đạt được sự thống nhất về một số điều kiện hợp tác trong quá trình làm việc, đồng thời khẳng định không xuất phát từ mâu thuẫn với ban tổ chức.

Ở tuổi 23, Pháo vẫn đang trong giai đoạn thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ một rapper Gen Z tạo nên hiện tượng toàn cầu với Hai Phút Hơn, đến nữ chính trong dự án điện ảnh được Trấn Thành đặt nhiều kỳ vọng, hành trình của cô vẫn còn nhiều điều để chờ đợi. Dù diễn xuất còn là dấu hỏi cần thời gian trả lời, việc được một đạo diễn khó tính như Trấn Thành tin tưởng và sẵn sàng bảo vệ đến cùng cũng cho thấy Pháo đang sở hữu những tiềm năng mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có được.