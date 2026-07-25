Nam ca sĩ bị cáo buộc sát hại, phi tang bạn gái 14 tuổi

Phiên điều trần sơ bộ vụ án liên quan D4vd, tên thật David Anthony Burke, diễn ra tại Los Angeles, Mỹ, từ ngày 21/7. Trong ba ngày đầu, công tố viên đưa ảnh hiện trường, kết quả giám định ADN, dữ liệu mua hàng và lời khai của chuyên gia pháp y.

D4vd bị truy tố tội giết người cấp độ một, xâm hại tình dục trẻ em và phân xác. Nam ca sĩ nhất quyết không nhận tội. Thẩm phán xem xét chứng cứ để quyết định vụ án có đủ cơ sở chuyển sang xét xử chính thức.

Dấu vết trong chiếc Tesla

Theo NBC Los Angeles , chuyên gia phân tích dấu vết Lisa LaHendro thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) ra làm chứng ngày 23/7. Bà được giao kiểm tra quần áo tìm thấy cùng thi thể Celeste, một số vật dụng thu giữ tại căn nhà D4vd thuê ở Hollywood Hills.

Theo lời khai của LaHendro, hiện trường bẩn nặng, ẩm ướt và nhiều côn trùng. Công tố viên công bố hình ảnh vật chứng trước sự chứng kiến của cha mẹ Celeste.

Kiểm tra bể bơi bơm hơi màu xanh trong gara căn nhà, LaHendro phát hiện nhiều đường cắt. Một số mảnh nhựa bị thiếu trên bể bơi có đặc điểm tương đồng mảnh vụn bám trên trang phục của Celeste.

Thi thể cô gái được phát hiện ngày 8/9/2025 trong khoang chứa đồ phía trước chiếc Tesla đứng tên D4vd. Chiếc xe được tìm thấy trên đường ở khu Hollywood Hills và sau đó bị kéo về một bãi tạm giữ tại Los Angeles. Nhân viên tại đây báo cảnh sát khi nhận thấy mùi bất thường phát ra từ phương tiện.

Tòa án công khai tài liệu chứng cứ gây sốc vụ án phi tang, phân xác.

Chelsea Murillo - chuyên viên pháp y LAPD phụ trách kiểm tra ôtô - khai rằng mùi phân hủy rõ rệt dù thi thể đã được đưa khỏi xe. Ít nhất 11 sản phẩm khử mùi tìm thấy sau xe.

Theo Page Six, hình ảnh hiện trường được trình bày tại tòa cho thấy thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, đặt trong nhiều túi khác nhau. Cả tòa án sốc nặng trước tính dã man.

Grant Ho - Phó giám định viên y khoa - cho biết thi thể Celeste chỉ còn nặng khoảng 71 pound, tương đương 32 kg, khi được khám nghiệm. Tình trạng phân hủy khiến việc đánh giá toàn bộ thương tích gặp nhiều khó khăn. Nẹp chỉnh hình của nạn nhân cũng được tìm thấy trong quá trình khám nghiệm.

Cha mẹ Celeste rời phòng xử trước khi chuyên gia giám định y khoa trình bày chi tiết. Trong những ngày trước đó, mẹ của nạn nhân nhiều lần bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh tại hiện trường.

Tình tiết cáo buộc nam ca sĩ

Nội dung quan trọng tại phiên điều trần là kết quả giám định dấu vết thu được từ căn nhà ở Hollywood Hills.

Theo AP , chuyên gia Samantha Tosch thuộc phòng thí nghiệm LAPD khai rằng ADN trùng khớp với Celeste được tìm thấy trên một số vật dụng gồm thảm cao su, thiết bị tập thể dục và đầu sạc Tesla. Một số mẫu có mức độ trùng khớp cao với ADN của nạn nhân.

Cảnh sát khám xét căn nhà ngày 17/9/2025, chín ngày sau khi thi thể Celeste được phát hiện. Lauren Wallace - chuyên viên pháp y khác của LAPD - khai rằng dấu vết nghi là máu xuất hiện trên nền gạch, bên dưới những tấm thảm trong gara.

Công tố viên còn công bố thẻ tín dụng của D4vd được sử dụng để đặt mua nhiều vật dụng như cưa máy, xẻng và túi đựng trong khoảng thời gian liên quan vụ án. Đồ vật được chuyển đến căn nhà nam ca sĩ thuê.

Giấy tờ tùy thân của Celeste được tìm thấy bên một tuyến đường vắng thuộc hạt Santa Barbara. Một điều tra viên cho biết dữ liệu trạm phát sóng di động thể hiện D4vd từng có mặt tại khu vực này.

Theo hồ sơ truy tố, D4vd bị cáo buộc quan hệ với Celeste khi cô chưa đủ 14 tuổi. Công tố viên cho rằng nam ca sĩ sát hại thiếu nữ vào khoảng ngày 23/4/2025 vì lo ngại mối quan hệ bị công khai, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Page Six mô tả gia đình sốc nặng khi xem tài liệu hiện trường Celeste bị sát hại.

Tài liệu cho thấy một chuyến Uber được đặt để đón Celeste từ nhà cô ở Lake Elsinore đến căn nhà tại Hollywood Hills tối 23/4/2025. Công tố viên xem đây là mốc quan trọng trong việc xây dựng diễn biến vụ án.

Cơ quan công tố tập trung làm rõ thu nhập của D4vd. Lewis Poimiroo - lãnh đạo phụ trách tài chính tại Interscope Records - khai nam ca sĩ nhận khoảng 2,77 triệu USD trong năm 2025. Tổng số tiền D4vd kiếm được từ hợp đồng với hãng đĩa trong những năm hợp tác được cho là vượt 7 triệu USD.

D4vd có sự nghiệp đang phát triển và lợi ích tài chính lớn cần bảo vệ. Việc Celeste tiết lộ mối quan hệ có thể khiến nam ca sĩ mất hợp đồng, thu nhập và danh tiếng. Từ đó, công tố đưa ra cáo buộc giết người vì lợi ích tài chính và sát hại nhân chứng.

D4vd nổi tiếng từ năm 2022 sau khi các ca khúc Romantic Homicide và Here With Me lan truyền trên TikTok. Thành công từ mạng xã hội giúp anh ký hợp đồng với Darkroom, Interscope Records, phát hành album và thực hiện các chuyến lưu diễn quốc tế.

Nam ca sĩ tiếp tục nhận tiền từ hợp đồng thu âm trong nhiều tháng sau thời điểm Celeste được cho là đã tử vong. Interscope Records chấm dứt hợp tác với D4vd vào cuối năm 2025.

D4vd bị bắt hồi tháng 4 sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, song nam ca sĩ phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Luật sư cho rằng quá trình điều tra nhiều khoảng trống, nhấn mạnh có nhiều người từng sinh sống hoặc lui tới căn nhà ở Hollywood Hills.

Luật sư của nam ca sĩ lập luận kết quả ADN chưa chứng minh được thời điểm, hoàn cảnh dấu vết xuất hiện, chưa trực tiếp xác định người thực hiện hành vi sát hại.