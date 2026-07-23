Chắc hẳn dân tình vẫn đang xôn xao trước loạt khoảnh khắc bắt gặp Negav và Uyển Ân xuất hiện cùng nhau trong một buổi ăn tối riêng tư. Theo ghi nhận, cặp đôi diện trang phục đơn giản, cùng hẹn ăn tối tại một nhà hàng ở TP.HCM. Trong suốt bữa ăn, Negav và Uyển Ân ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện. Negav nhiều lần có những cử chỉ nhẹ nhàng dành cho Uyển Ân trong lúc dùng bữa. Không gian quán khá đông khách nhưng cả hai vẫn giữ sự thoải mái, không quá e dè hay cố tình né tránh ánh nhìn của mọi người.

Sau khi rời nhà hàng, Negav và em gái Trấn Thành còn được bắt gặp nắm tay, sát cánh bên nhau trước khi cùng trở về chung cư. Loạt hình ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, đẩy nghi vấn hẹn hò vốn âm ỉ suốt thời gian qua lên cao hơn bao giờ hết.

Clip: "Tóm dính" Uyển Ân và NEGAV cùng nhau đi ăn, về chung khu chung cư

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Negav và Uyển Ân bị cộng đồng mạng soi mối quan hệ trên mức bạn bè. Trước đó, cả hai nhiều lần để lộ những chi tiết trùng hợp như khoác tay nhau đi mua sắm, bí mật du lịch chung hay có tương tác đáng ngờ trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, nhiều bạn bè chung như Nhâm Phương Nam, Pháp Kiều cũng không ít lần "thả hint" về việc Negav và Uyển Ân có mối quan hệ đặc biệt. Khi hội bạn có một vài câu trêu đùa hoặc bức ảnh chung giữa Negav và Uyển Ân thì cư dân mạng được phen xôn xao.

Negav và Uyển Ân đã lộ nhiều hint chất lượng trước khi bị bắt gặp ăn tối thân mật cùng nhau

Trước khi vướng nghi vấn với Negav, Uyển Ân cũng nhiều lần được cộng đồng mạng "đẩy thuyền" với các mỹ nam của Vbiz. Người được nhắc đến nhiều nhất là diễn viên Quỳnh Lý. Tin đồn hẹn hò giữa cả hai bắt đầu rộ lên sau thành công của bộ phim Nhà Bà Nữ . Trong suốt khoảng thời gian đó, netizen liên tục xâu chuỗi hàng loạt chi tiết được cho là đáng ngờ: từ những lần check-in ở cùng địa điểm, đăng ảnh có bối cảnh tương tự cho đến việc cả hai nhiều lần xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện. Quỳnh Lý cũng từng có những cử chỉ được nhận xét là khá quan tâm, chăm sóc Uyển Ân trước ống kính.

Càng về sau, những nghi vấn càng được bàn tán rộng rãi khi cả hai liên tục bị bắt gặp đồng hành trong các buổi gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, xuyên suốt quãng thời gian bị đồn hẹn hò, Quỳnh Lý và Uyển Ân đều giữ im lặng. Hai diễn viên chưa từng xác nhận nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận mối quan hệ.

Uyển Ân được cho là có thời gian hẹn hò với diễn viên Quỳnh Lý

Đến cuối năm 2024, cộng đồng mạng bắt đầu rộ lên nghi vấn cả hai đã "đường ai nấy đi" khi không còn xuất hiện cùng nhau như trước, đồng thời có nhiều thay đổi trong cách tương tác trên mạng xã hội. Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là suy đoán từ phía cư dân mạng bởi người trong cuộc chưa từng đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Phải đến thời gian gần đây, câu chuyện mới dần khép lại khi Quỳnh Lý công khai chuyện tình cảm với người mẫu Tú Hảo. Động thái này cũng được xem như lời giải đáp rõ ràng nhất cho những đồn đoán kéo dài suốt nhiều năm về mối quan hệ giữa anh và Uyển Ân.

Quỳnh Lý công khai bạn gái mới, là người mẫu Tú Hảo

Bên cạnh Quỳnh Lý, Song Luân cũng từng là cái tên nhiều lần được réo gọi khi nhắc đến chuyện tình cảm của em gái Trấn Thành. Sau khi hợp tác trong Nhà Bà Nữ , cả hai sở hữu phản ứng hóa học khá tốt trên màn ảnh nên được nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền". Đến khi liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đặc biệt là những khoảnh khắc tương tác thân thiết trên thảm đỏ, nghi vấn "phim giả tình thật" càng lan rộng.

Dẫu vậy, khác với trường hợp của Quỳnh Lý, những đồn đoán xoay quanh Song Luân chủ yếu xuất phát từ sự ăn ý trong công việc và những cử chỉ lịch thiệp của nam diễn viên dành cho bạn diễn. Nhiều ý kiến cũng cho rằng mối quan hệ giữa cả hai đơn thuần là đồng nghiệp thân thiết.

Song Luân và Uyển Ân từng dính nghi vấn "phim giả tình thật"

Uyển Ân chưa từng lên tiếng về những tin đồn này. Trong khi đó, Song Luân sau đó cũng nhiều lần để lộ dấu hiệu đang có mối quan hệ tình cảm với hot girl Narl Nguyễn. Những tương tác trên mạng xã hội cùng các lần xuất hiện bên nhau khiến công chúng cho rằng nam diễn viên đã ngầm công khai chuyện yêu đương, qua đó khép lại nghi vấn "phim giả tình thật" với em gái Trấn Thành.

Song Luân và hot girl Narl Nguyễn ngầm công khai chuyện tình cảm

Giữa tháng 4 vừa qua, Uyển Ân tiếp tục bị gọi tên trong một nghi vấn tình cảm khác khi được cho là đang hẹn hò với diễn viên Võ Điền Gia Huy. Nguồn cơn xuất phát từ việc cộng đồng mạng phát hiện cả hai đăng tải bức ảnh với thảm cỏ tương đồng, làm dấy lên suy đoán họ cùng đi du lịch.

Tuy nhiên, nghi vấn này nhanh chóng được "gỡ nút thắt" khi Uyển Ân chia sẻ trọn bộ ảnh ghi lại chuyến nghỉ dưỡng tại Phan Thiết, trong khi những hình ảnh của Võ Điền Gia Huy được xác định chụp tại TP.HCM trong cùng khoảng thời gian. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng những suy đoán trước đó chỉ là sự trùng hợp.

Sau khi tin đồn lắng xuống, Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy vẫn thoải mái hợp tác trong một dự án MV. Cả hai xuất hiện tự nhiên, không né tránh nhau, phần nào cho thấy mối quan hệ giữa hai diễn viên vẫn hoàn toàn bình thường và không bị ảnh hưởng bởi những đồn đoán trên mạng xã hội.

Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy bất ngờ vướng tin hẹn hò, khiến chính chủ phải ngầm phủ nhận

Ảnh: Tổng hợp