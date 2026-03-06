Trấn Thành đã bị đánh bại

Hậu cao điểm dịp Tết Nguyên Đán 2026, thị trường phòng vé Việt bắt đầu hạ nhiệt, nhưng vẫn xuất hiện một cái tên đủ sức thu hút sự chú ý của khán giả. Tài - bộ phim đánh dấu cột mốc mới trong hành trình làm điện ảnh của Mỹ Tâm khi cô tiếp tục đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đồng thời cũng là dự án đầu tay của Mai Tài Phến trên cương vị đạo diễn.

Sau 2 ngày mở bán vé sớm, Tài đã thu về sương sương 11,2 tỷ đồng, một tín hiệu vô cùng khả quan khi bộ phim còn chưa công chiếu chính thức. Tính đến 1h sáng 6/3, Tài bán được hơn 15 nghìn vé trong tổng số 2.697 suất chiếu, đạt hơn 1,3 tỷ đồng. Thành tích này giúp Tài chiếm top 1 doanh thu ngày, xuất sắc đẩy Thỏ Ơi!! của Trấn Thành xuống vị trí thứ 2. Sau 3 tuần giữ Top 1, dự án điện ảnh của Trấn Thành cuối cùng cũng phải chịu thua trước sức hút từ bộ đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Tài (Mai Tài Phến), một tay giang hồ ở khu chợ cá. Sau khi ra tù, Tài cố gắng bắt đầu lại cuộc đời bằng những công việc lao động chân tay vất vả, mong rũ bỏ quá khứ nhiều sai lầm. Thế nhưng hành trình hoàn lương của anh không hề suôn sẻ, khi gánh nặng gia đình luôn kéo anh trở lại vòng xoáy rắc rối.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ người mẹ, dì Phúc (NSƯT Hạnh Thúy), một người phụ nữ nghiện cờ bạc, liên tục gây ra những khoản nợ chồng chất không thể xoay xở. Những rắc rối ấy khiến Tài dù nỗ lực đến đâu vẫn khó thoát khỏi bóng tối của quá khứ, buộc anh phải đối mặt với lựa chọn nghiệt ngã giữa việc tiếp tục sống lương thiện hay quay lại con đường cũ để giải quyết mọi chuyện. Bộ phim tiếp tục mở ra chuỗi truy đuổi nghẹt thở giữa cảnh sát đường thủy và Tài, lính dưới trướng bà Kim (Hồng Ánh).

Dù là phim đầu tay nhưng khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, từ biên kịch, đạo diễn đến diễn viên chính, Mai Tài Phến vẫn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho dự án. Anh giữ được nhịp kể chuyện khá ổn định, đồng thời xây dựng nhân vật Tài với những lớp tâm lý rõ ràng. Hình tượng người đàn ông giang hồ đang loay hoay tìm đường hoàn lương được khắc họa đủ chiều sâu, tạo nền tảng để câu chuyện có thể tiếp tục mở rộng nếu ê-kíp phát triển thành những phần tiếp theo.

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, dàn diễn viên phụ cũng góp phần làm dày thêm câu chuyện. Các vai phụ được xây dựng đủ để tạo nền tâm lý và tăng độ tin cậy cho bối cảnh xã hội mà bộ phim muốn khắc họa.

Song song đó, việc Mỹ Tâm xuất hiện trong khá ít phân cảnh và gần như không có những màn hành động rõ nét cũng khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối. Sau 7 năm kể từ bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh, quãng thời gian chờ đợi đủ dài để công chúng kỳ vọng được thấy một hình ảnh điện ảnh trọn vẹn và đậm nét hơn của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, với thời lượng xuất hiện hạn chế trong Tài, những mong đợi ấy phần nào vẫn chưa được đáp ứng trọn vẹn.