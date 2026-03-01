Mỹ nhân được Trấn Thành cưng chiều nhất Thỏ Ơi!!: Gọi hẳn là "ông cố nội", chỉ sợ giữa chừng bỏ phim

Giữa không khí phòng vé sôi động đầu năm, Thỏ Ơi!! tiếp tục giữ sức nóng nhờ câu chuyện tâm lý tình cảm nhiều lớp và cách xây dựng tình huống thu hút, mới mẻ. Với tư cách là nhà sản xuất, Trấn Thành không chỉ giữ vai trò đạo diễn mà còn là người trực tiếp dẫn dắt cảm xúc cho cả dàn diễn viên trong câu chuyện tâm lý nhiều lớp này. Chính vì sự gắn bó đó, mỗi chia sẻ hậu trường của "ông hoàng phòng vé Việt" sau khi phim ra mắt đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi “Ai là người được Trấn Thành cưng nhất?”, nam đạo diễn đã không né tránh mà đưa ra câu trả lời khá thẳng thắn. Đáp án này nhanh chóng khiến người nghe chú ý.

Trấn Thành chính là người "đau đầu" nhất trong Thỏ Ơi!!

Cụ thể, trước câu hỏi của MC, Trấn Thành đã không ngần ngại gọi thẳng tên Pháo: “Cưng Pháo nhất rồi. Nó ông cố nội tôi rồi. Tôi sợ là nó sướng quá giữa chừng nó bỏ phim thôi, thấy là quá sức với nó đó”. Đây là một chia sẻ cho thấy sự lo lắng và quan tâm của đạo diễn dành cho diễn viên của mình. Việc anh nhấn mạnh nỗi sợ “quá sức”, “bỏ phim giữa chừng” không phải là sự nghi ngờ năng lực mà phản ánh áp lực lớn mà vai diễn này đặt lên vai một gương mặt tay ngang lần đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh là rapper Pháo.

Trấn Thành khẳng định cưng Pháo nhất phim

Cách Trấn Thành dùng từ “cưng nhất” đi kèm với lo lắng cũng phần nào hé lộ mức độ đầu tư cảm xúc của anh cho nhân vật mà Pháo đảm nhận. Có lẽ lẽ với Trấn Thành, càng là vai nặng, càng cần được bảo bọc không chỉ về mặt diễn xuất mà cả tinh thần của diễn viên. Điều này cho thấy Pháo không phải một lựa chọn mang tính thử nghiệm mà là một quân bài quan trọng trong cấu trúc cảm xúc của bộ phim.

Trong Thỏ Ơi!!, Pháo đảm nhiệm vai trò nữ chính với vai Nhật Hạ, cô gái đeo mặt nạ thỏ xuất hiện trên sóng talkshow với lời thú nhận gây chấn động, kéo theo hàng loạt đổ vỡ và nghi ngờ sau đó. Đây là kiểu nhân vật đòi hỏi người diễn phải liên tục chuyển trạng thái cảm xúc từ tổn thương, sợ hãi đến phản kháng, giằng xé nội tâm. Với một tân binh điện ảnh, Pháo rõ ràng không phải lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, vượt qua những lo ngại ban đầu, sau khi phim ra mắt, Pháo là một trong những gương mặt gây bất ngờ cho khán giả với diễn xuất nhập tâm và tone giọng mềm mỏng thể hiện được sự mong manh của nhân vậy.

Vừa lấn sân sang diễn xuất, Pháo đã nhận ngay một vai chính đầu tay

Vai diễn của cô trong Thỏ Ơi!! được đánh giá là khá nặng về tâm lý

Từ góc nhìn đó, câu trả lời “cưng Pháo nhất” của Trấn Thành không chỉ là lời ưu ái dành cho một gương mặt mới mà còn phản ánh rõ cách anh nhìn nhận và bảo vệ những diễn viên dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là một sự “cưng” mang tính nghề nghiệp, đặt niềm tin nhưng cũng đi kèm nỗi lo dành cho một vai diễn đầu tay không hề nhẹ ký của diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh.