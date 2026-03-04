Nam thần 1m92 được Trấn Thành "o bế", buộc cả đoàn phim chờ đợi, Quốc Anh, Văn Mai Hương ngán ngẩm

Đó chính là Vĩnh Đam - người đảm nhận vai Thế Phong trong phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Từng đoạt danh hiệu nam vương và làm người mẫu ảnh, Vĩnh Đam nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhận vai trò nam chính trong phim. Bên cạnh diễn xuất, ngoại hình của Vĩnh Đam cũng được cư dân mạng bàn tán không ngớt. Không ít người nhận xét, mỹ nam sinh năm 2004 này quay góc nào cũng đẹp, thậm chí ngay cả những phân cảnh “vật lộn” visual cũng nổi bần bật.

Vĩnh Đam

Song mới đây, dàn cast trong phim đã bất ngờ tiết lộ để có một tạo hình hoàn hảo như vậy, Vĩnh Đam chính là người tốn thời gian nhất đoàn. Thậm chí, Văn Mai Hương và Quốc Anh còn hài hước “tố” rằng Vĩnh Đam khiến Trấn Thành bắt cả đoàn phim dừng lại, đợi để chỉn chu ngoại hình cho anh chàng này.

Theo đó, Văn Mai Hương cho biết rằng cô được trải nghiệm chỉ riêng việc làm tóc cho Vĩnh Đam cũng đã mất nửa buổi sáng. Bởi mái tóc của Vĩnh Đam khá dày và dài, làm kiểu gì Trấn Thành cũng không ưng ý nên phải chỉnh đi chỉnh lại.

Chia sẻ thêm về điều này, Vĩnh Đam cho hay vì Trấn Thành là một người rất duy mỹ, cầu toàn, muốn diễn viên lên hình đẹp và chỉn chu nên nếu chưa đúng ý, sẽ buộc cả đoàn dừng lại để chỉnh sửa. Vĩnh Đam cũng thừa nhận có tóc mình dễ bị bung, chỉ cần hoạt động cũng có thể bị mất form. Một phần vì đảm bảo rắc-co cho cả phim, một phần vì cũng muốn diễn viên lên hình đẹp nên vì mái tóc của Vĩnh Đam mà Trấn Thành nhiều lần phải dừng quay để chỉnh sửa.

Vĩnh Đam thừa nhận mái tóc của mình khá dày, dài và dễ bị bung khiến Trấn Thành cũng như ekip mất nhiều thời gian để chỉnh sửa

Tạo hình trong phim của Vĩnh Đam là một giám đốc bảnh bao, điển trai

Trước đó, trên MXH lan truyền thông tin về mức cát xê của Vĩnh Đam là khoảng 250 - 300 triệu đồng. Tuy nhiên con số này chưa được kiểm chứng. Về phần mình mỹ nam này chia sẻ với Tiền Phong rằng mức thù lao anh nhận được cho vai diễn này cao gấp 100 lần so với cát xê làm người mẫu. Cụ thể, nếu đi diễn mức cát xê tầm 5 bộ đồ thì đi đóng phim cho Trấn Thành sẽ mua được 500 bộ đồ.

Ngoài ra, thời điểm công bố Vĩnh Đam là nam chính của bộ phim điện ảnh Thỏ Ơi!! , cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, nam diễn viên cũng được Trấn Thành bảo vệ, bênh vực một cách khéo léo.

"Thành không quan tâm trước đó Vĩnh Đam làm gì, và Thành cũng không hề biết trước đó em ấy như thế nào. Thành nghĩ chút nữa Đam sẽ có câu trả lời về những câu chuyện trong quá khứ. Nhưng tôi nghĩ những đứa trẻ nào mà chưa từng có những cái chưa chuẩn chỉnh trong phát ngôn, tất cả chúng ta đều như vậy đúng không ạ, Thành ngày xưa cũng vậy.

Thành nghĩ chúng ta nên theo dõi sự thay đổi của người đó, ai cũng có biểu đồ thay đổi và trưởng thành theo thời gian. Thành nghĩ biết đâu trong quá khứ cũng có nhiều người hiểu lầm Đam thì sao, cho nên chúng ta hãy khoan vội phán xét mà hãy tìm hiểu thật kỹ. Khi Thành gặp Đam lần đầu tiên và chiến thắng bằng diễn xuất của em nó, nên tôi chọn diễn viên này chứ không chọn đời tư của anh ta" , Trấn Thành chia sẻ về Vĩnh Đam trong buổi họp báo ra mắt phim.

Trấn Thành dành nhiều ưu ái cho Vĩnh Đam

Vĩnh Đam sinh năm 2004, cao 1m92, ở TP.HCM. Anh chàng bắt đầu nổi tiếng từ năm 2023 khi đang là sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM (Hutech) và đạt giải nam vương trong cuộc thi của trường. Thời điểm này, chiều cao cùng vẻ ngoài điển trai của Vĩnh Đam nhanh chóng gây chú ý. Trên MXH, netizen gọi anh chàng là hot boy, trai đẹp cao 1m92.

Ở thời điểm xảy ra scandal liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi với cộng đồng LGBT vào năm 2023, Vĩnh Đam lên tiếng xin lỗi, giải thích và cho biết muốn trả lại danh hiệu Nam vương cùng rút khỏi mọi hoạt động. Đến năm 2024, Vĩnh Đam tham gia cuộc thi The Next Gentleman nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng.

Kể từ đó đến nay Vĩnh Đam vẫn hoạt động với vai trò người mẫu là chủ yếu, ngoài ra anh chàng cũng tham gia diễn xuất trong một vài dự án.