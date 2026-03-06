Người mẫu sinh năm 1996 bị bắt quả tang qua đêm với tổng biên tập tạp chí lớn đã có vợ và 3 con

Ngày 5/3, tờ Mirror Weekly gây chấn động cả showbiz Đài Loan (Trung Quốc) khi tung bằng chứng người mẫu Thái Thụy Tuyết và Khải Văn -tổng biên tập tạp chí thời trang GQ - có mối quan hệ ngoài luồng với nhau.

Theo đó, cánh săn ảnh của Mirror Weekly đã quay được cảnh Khải Văn lái xe đến sân bay Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) đón Thái Thụy Tuyết sau khi cô đáp chuyến bay từ Nhật Bản trở về. Cả hai sau đó cùng về nhà riêng của Khải Văn ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Đến tận sáng hôm sau, cả hai mới được trông thấy rời đi.

Cánh săn ảnh tóm gọn Khải Văn đến sân bay đón Thái Thụy Tuyết và đưa cô về nhà riêng của anh ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Nguồn: Mirror Weekly.

Nữ người mẫu sinh năm 1996 và tổng biên tập tạp chí GQ vướng nghi vấn ngoại tình ầm ĩ showbiz xứ Đài. Ảnh: Instagram.

Qua tìm hiểu của tờ Mirror Weekly, Khải Văn và Thái Thụy Tuyết thực chất đã cùng khởi hành sang Hokkaido (Nhật Bản) du lịch, trượt tuyết trong cùng 1 ngày vào giữa tháng 2. Tuy nhiên, để tránh bị phát giác mối quan hệ vụng trộm, Khải Văn đã chi tiền để Thái Thụy Tuyết ở lại Nhật Bản dạo chơi thêm 1 tuần nữa rồi mới cho nhân tình về nước. Hàng xóm xung quanh khu dân cư cao cấp Tín Nghĩa cũng cho biết Khải Văn và Thái Thụy Tuyết đã lén lút qua lại được 1 thời gian. Họ từng thấy cả hai hẹn hò thân mật, hôn nhau ở sảnh chung cư.

Khải Văn và Thái Thụy Tuyết đã liên tục check-in về chuyến du lịch đến Hokkaido (Nhật Bản) của mình. Đây được cho là 1 trong những bằng chứng vụng trộm của họ. Ảnh: China Times.

Theo tờ ETtoday, Khải Văn từng đi du học nước ngoài. Sau khi về nước, anh làm nhà thiết kế, biên tập viên rồi thăng tiến ngồi vào chiếc ghế tổng biên tập của tạp chí GQ Đài Loan (Trung Quốc). Anh đã kết hôn và có 3 con: 2 trai, 1 gái.

Khải Văn đã có vợ và 3 con. Ảnh: Sina.

Sau khi hình ảnh ngoại tình tràn lan trên mặt báo, Khải Văn và Thái Thụy Tuyết bị công chúng chỉ trích dữ dội. Netizen phê phán kiều nữ showbiz này làm "tiểu tam" phá hoại hôn nhân của người khác. Họ đồng thời cũng lên án Khải Văn phản bội và giả tạo khi trên mạng xây dựng hình tượng người đàn ông mẫu mực, yêu thương gia đình nhưng bộ mặt thật lại là gã chồng tồi, chung thủy trong hôn nhân. Trước làn sóng "ném đá" của công chúng, Thái Thụy Tuyết lẫn Khải Văn đều chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Khải Văn và Thái Thụy Tuyết đang bị công chúng chỉ trích dữ dội vì có hành vi ngoại tình sai trái. Ảnh: Sina.

Thái Thụy Tuyết sinh năm 1996, là mỹ nhân có tiếng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô nổi lên từ khi học cấp 3, với danh hiệu "nữ thần trường THPT nữ sinh Đài Bắc số 1". Thái Thụy Tuyết từng hẹn hò thiếu gia Tôn Mạch Kiệt, nhưng bị gia đình đàng trai phản đối và ép chia tay.

Nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của Thái Thụy Tuyết. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Mirror Weekly, China Times