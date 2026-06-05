Trần Ngọc Vàng ngại ngùng xuất hiện sau khi được Tóc Tiên công khai, nửa showbiz tề tựu chúc mừng

Chiều ngày 5/6, Tóc Tiên chính thức tổ chức họp báo ra mắt MV người còn thương em không sau nhiều ngày liên tục hé lộ những hình ảnh về dự án. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông, người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Có mặt từ sớm tại địa điểm tổ chức, hàng trăm người hâm mộ đã tập trung để chờ đợi sự xuất hiện của nữ ca sĩ. Bên cạnh nhân vật chính là Tóc Tiên, thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Ái Phương, Văn Mai Hương, MisThy, Ngọc Phước, Trúc Nhân, Võ Điền Gia Huy, Quỳnh Anh Shyn, Minh Tú,Phương Mỹ Chi, Hứa Kim Tuyền, Cara, ...cùng nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng màn trở lại của nữ ca sĩ.

Dàn sao Việt xuất hiện tại thảm đỏ họp báo của Tóc Tiên

Xuất hiện tại sự kiện, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật. Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc váy xanh ôm sát tôn vóc dáng cùng thiết kế trễ vai gợi cảm nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Kết hợp với kiểu tóc xoăn dài cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, Tóc Tiên mang đến hình ảnh mềm mại, nữ tính hơn thường thấy.

Tóc Tiên rạng rỡ tại sự kiện

Tuy nhiên, nhân vật nhận được nhiều sự chú ý không kém nữ ca sĩ chính là Trần Ngọc Vàng. Nam diễn viên trở thành cái tên được truyền thông săn đón ngay từ khi xuất hiện bởi chỉ vài giờ trước đó, anh vừa được Tóc Tiên công bố là nam chính trong MV người còn thương em không.

Đúng 13 giờ cùng ngày, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải poster mới nhất của dự án. Khác với những hình ảnh úp mở trước đó, poster lần này chính thức hé lộ danh tính nam chính là Trần Ngọc Vàng. Đáng chú ý hơn, hình ảnh cả hai khóa môi đầy tình cảm đã nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ đăng tải, poster đã nhận về lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Trần Ngọc Vàng tại họp báo trở thành một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất sự kiện. Nam diễn viên xuất hiện với trang phục tông đen trắng đơn giản nhưng lịch lãm, gồm áo sơ mi trắng kết hợp gile đen và quần âu đồng màu. Vẻ ngoài điển trai cùng thần thái tự tin giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng loạt ống kính truyền thông.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có phần khá ngại ngùng khi đứng cạnh nhau trên thảm đỏTóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có phần khá ngại ngùng khi đứng cạnh nhau trên thảm đỏ

Dù vậy, trái ngược với hình ảnh táo bạo trong poster quảng bá MV, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng lại có phần khá ngại ngùng khi đứng cạnh nhau trên thảm đỏ. Cả hai chủ yếu giữ khoảng cách vừa phải, thoải mái tạo dáng trước ống kính nhưng không có quá nhiều tương tác thân mật. Một số khoảnh khắc trao đổi ngắn giữa hai nghệ sĩ cũng nhanh chóng được các fan ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Việc Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính trong MV mới của Tóc Tiên càng khiến khán giả tò mò hơn bởi thời gian qua, anh nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ. Cả hai từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện và đặc biệt gây chú ý khi Trần Ngọc Vàng có mặt tại tiệc sinh nhật của Tóc Tiên hồi tháng 5. Dù phía nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm, những đồn đoán về mối quan hệ giữa cả hai vẫn liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Chính vì vậy, màn kết hợp trong người còn thương em không càng thu hút sự quan tâm của khán giả và trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý.

MV người còn thương em không sẽ chính thức phát hành vào lúc 20 giờ tối ngày 5/6. Với sự góp mặt của Trần Ngọc Vàng cùng loạt hình ảnh được hé lộ trước giờ ra mắt, sản phẩm mới của Tóc Tiên đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ sau khi lên sóng.

Dàn sao tại sự kiện:

Tóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc VàngTóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Mộc Cam - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team Sự kiện