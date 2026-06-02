Đã rõ thời điểm căng thẳng nhất của Tóc Tiên - Touliver trước khi thông báo ly hôn

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Binz chính thức phát hành ca khúc Em, trong đó có nhiều chia sẻ khiến cư dân mạng liên tục liên hệ đến mối quan hệ giữa cặp đôi đình đám của Vbiz.

Đáng chú ý, trong album này Binz trải lòng về quá trình làm nhạc, những cảm xúc chất chứa bên trong và việc vô tình mang câu chuyện, nỗi đau của người khác vào âm nhạc của mình. Binz kể lại một kỷ niệm với Touliver tại Phan Rang. Theo lời nam rapper, trong một buổi tối ngồi cạnh nhau bên biển, Touliver gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng giữa màn đêm. Tuy nhiên, bằng sự thấu hiểu dành cho người anh thân thiết, Binz cảm nhận được rằng Touliver đang mang trong lòng rất nhiều tâm sự.

Nam rapper tâm sự: "Con chưa bao giờ là một người kể chuyện giỏi nhưng tự nhiên trong nhạc của con lại xuất hiện nỗi đau của người khác. Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang, đâu phải tự nhiên hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ vỡ nát".

Ngay sau khi đoạn tâm sự này được lan truyền, cư dân mạng lập tức "soi" lại những bài đăng cũ của Touliver và phát hiện nhiều chi tiết đáng chú ý. Theo đó, vào khoảng tháng 11/2025, Touliver từng đăng tải loạt hình ảnh biển đêm, ngọn hải đăng và sự xuất hiện của Binz. Những hình ảnh này được cho là hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện mà Binz kể trong album.

Từ đây, nhiều người cho rằng tháng 11/2025 có thể chính là giai đoạn khó khăn nhất trong mối quan hệ giữa Touliver và Tóc Tiên. Bởi đây cũng là thời điểm hàng loạt dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Khi đó, cư dân mạng liên tục phát hiện những "hint" cho thấy Tóc Tiên không còn sinh hoạt tại căn biệt thự từng là tổ ấm của hai vợ chồng. Thay vào đó, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tại một căn hộ chung cư khác. Nhiều video đời thường, vlog nấu ăn hay những khoảnh khắc sinh hoạt cá nhân cũng cho thấy cô chủ yếu xuất hiện một mình.

Chính vì vậy, sau khi nghe chia sẻ của Binz, không ít khán giả cho rằng họ đã phần nào hiểu thêm về khoảng thời gian được xem là căng thẳng và nhiều biến động nhất của Touliver trước khi cuộc hôn nhân đi đến hồi kết.

Trong tâm thư thông báo ly hôn vào đầu tháng 1/2026, Tóc Tiên cũng cho biết cả hai đã có thời gian dài im lặng và suy nghĩ trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện riêng tư với công chúng. Cụ thể, khi đó Tóc Tiên cho hay: "Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung, hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Sau khi xác nhận đường ai nấy đi, điều khiến nhiều người bất ngờ là cách Tóc Tiên và Touliver lựa chọn đối diện với cuộc hôn nhân đổ vỡ. Không có những màn đấu tố, không những phát ngôn ẩn ý hay kể lể về người cũ như nhiều cuộc chia tay ồn ào khác trong showbiz. Cả hai gần như giữ nguyên sự im lặng, chỉ xác nhận sự việc ở mức cần thiết rồi tiếp tục cuộc sống riêng.

Tóc Tiên là người có nhiều thay đổi dễ nhận thấy hơn. Từ cuối năm 2025, nữ ca sĩ dần xuất hiện với hình ảnh của một người phụ nữ sống độc lập. Cô chuyển ra sinh sống tại một căn hộ riêng, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc nấu ăn, chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao hay tận hưởng những niềm vui rất đời thường. Trong một số chia sẻ hiếm hoi, Tóc Tiên cũng thẳng thắn cho biết cô không cố gắng chứng minh mình ổn hay hạnh phúc sau biến cố. Thay vào đó, nữ ca sĩ chọn cách sống chậm lại, lắng nghe cảm xúc thật của bản thân và bước qua những thay đổi bằng sự bình tĩnh.

Về phía Touliver, nam producer tiếp tục đúng với hình ảnh kín tiếng vốn có suốt nhiều năm qua. Sau ly hôn, anh gần như không chia sẻ bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện riêng tư. Các hoạt động trên mạng xã hội chủ yếu xoay quanh âm nhạc, công việc sản xuất và những người bạn thân thiết trong giới.

