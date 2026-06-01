Từ lúc công khai tình cảm cho đến khi xác nhận ly hôn, Tóc Tiên và Hoàng Touliver luôn là một trong những cặp đôi đặc biệt nhất của Vbiz. Không ồn ào chia sẻ chuyện riêng tư, không thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội nhưng mỗi động thái của cả hai đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sau khi chính thức đường ai nấy đi hồi đầu năm 2024, Tóc Tiên và Touliver lựa chọn hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Nếu như Tóc Tiên xuất hiện nhiều hơn, thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân, du lịch và tụ họp bạn bè thì Touliver tiếp tục giữ phong cách kín tiếng quen thuộc. Nam producer chủ yếu cập nhật công việc, âm nhạc và những hoạt động đời thường với bạn bè thân thiết.

Gần đây, câu chuyện giữa Tóc Tiên và Touliver bất ngờ bị "đào" lại sau khi Binz phát hành ca khúc Em. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi nhiều khán giả cho rằng một số ca từ, hình ảnh trong sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ của Tóc Tiên và Touliver. Không ít người nhận định Binz - người bạn thân thiết nhiều năm của Touliver đã lấy cảm hứng từ câu chuyện của cặp đôi để đưa vào ca khúc. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những suy đoán từ cư dân mạng bởi đến nay Binz chưa từng xác nhận Em được viết dựa trên câu chuyện của bất kỳ ai.

Chuyện tình của Binz và Tóc Tiên liên tục được nhắc lại sau khi bài Em ra mắt

Trong bối cảnh tên tuổi liên tục bị gọi vào các cuộc thảo luận, thái độ của Touliver cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Tuy nhiên, giống như cách anh đối diện với hầu hết những ồn ào suốt nhiều năm qua, nam producer hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Trên trang cá nhân, Touliver vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống thường ngày. Anh xuất hiện tại phòng tập, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động liên quan đến âm nhạc và duy trì nhịp sống quen thuộc. Nam producer cũng không nhắc đến ca khúc Em, không bình luận về những tranh cãi xoay quanh Binz và càng không có bất kỳ động thái nào liên quan đến Tóc Tiên.

Đối với nhiều khán giả theo dõi Touliver trong nhiều năm, đây không phải điều bất ngờ. Từ trước đến nay, nam producer vốn nổi tiếng là người kín tiếng, hiếm khi lên tiếng trước các đồn đoán trên mạng xã hội. Ngay cả trong giai đoạn cuộc hôn nhân với Tóc Tiên vướng nhiều tin đồn trước khi xác nhận ly hôn, Touliver cũng gần như giữ im lặng tuyệt đối. Chính sự im lặng đó cũng phần nào cho thấy cách nam producer đối diện với những ồn ào hậu ly hôn suốt thời gian qua.

Touliver vẫn giữ nhịp điệu cuộc sống bình thường, gặp gỡ bạn bè thân thiết

Anh cũng chăm chỉ đến phòng tập, không nhắc đến những ồn ào

Tóc Tiên có vài động thái ẩn ý nhưng không quá căng thẳng

Chuyện gì đang xảy ra với Tóc Tiên - Touliver?

Từ một cặp đôi nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, cả hai bất ngờ bị réo tên liên tục sau khi Binz phát hành album Gặp Lại , đặc biệt là ca khúc Em. Theo chia sẻ của Binz, bài hát được viết từ cảm xúc trong một đêm anh ngồi cùng Touliver ở Phan Rang. Khi đó, nam producer gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm. Tuy nhiên, Binz cho biết anh cảm nhận được sự “ngổn ngang” trong lòng người anh thân thiết. Nam rapper còn gây chú ý với câu nói đầy ẩn ý: “Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang, đâu phải tự nhiên hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ ‘vỡ nát’”.

Không dừng lại ở đó, netizen còn nhanh chóng soi ra nhiều chi tiết trong ca khúc lẫn artwork mang sự liên kết kỳ lạ với chuyện tình của Touliver - Tóc Tiên. Cặp đôi từng tổ chức lễ cưới tại Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt vào năm 2020 với sự tham gia của hội bạn thân đình đám như Binz, Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic… Đặc biệt, đoạn rap: “Quên em quên sao, giữa nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu, nay đứng nhìn em đi” khiến mạng xã hội bàn tán rầm rộ.

Tóc Tiên và Touliver từng có lễ cưới ở nhà thờ

Chiều 31/5, Tóc Tiên đăng tải trên TikTok cá nhân đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dạo biển với hình ảnh dịu dàng, trầm lắng và có phần man mác buồn. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng lại nằm ở phần mô tả ngắn gọn với nội dung "... ... ... em ... ..." cùng phần nhạc nền là ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Chỉ với một chữ "em" xuất hiện giữa hàng loạt ký tự bỏ lửng, Tóc Tiên lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến ca khúc Em của Binz.

Tháng 1/2026, Tóc Tiên xác nhận tan vỡ. Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình". Tóc Tiên khẳng định đây là quyết định cả hai đưa ra trong sự văn minh, không vì bất kì yếu tố bên ngoài nào: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Touliver bình lặng hơn sau khi ly hôn

Tóc Tiên tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái

Ánh: FBNV