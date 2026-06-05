Đã có kết luận vụ ngọc nữ hiền nhất showbiz làm bạn trai kém 10 tuổi khóc nức nở tới mức không ai dỗ nổi hậu chia tay

Trong suốt 24 giờ qua, nghi vấn nữ diễn viên đình đám Han Ji Min chia tay bạn trai kém 10 tuổi - nam ca sĩ Choi Jung Hoon (thành viên ban nhạc JANNABI) đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ kim chi. Thậm chí, cặp đôi chị em còn được cho là chia tay không êm đẹp do tràn lan clip Choi Jung Hoon òa khóc nức nở trên 1 sân khấu âm nhạc mới đây. Trong video gây xôn xao, nam ca sĩ sinh năm 1992 khóc nghẹn ngào tới mức dù được khán giả động viên, an ủi song nước mắt của anh vẫn cứ tuôn rơi. Từ đây, 1 bộ phận công chúng thậm chí còn đặt ra hẳn nghi vấn Choi Jung Hoon phải chịu ấm ức sau khi chia tay “ngọc nữ ngoan hiền nhất Kbiz” Han Ji Min.

Tới sáng 5/6, 1 nguồn tin thân cận xác nhận với SPOTV News rằng, Han Ji Min - Choi Jung Hoon hiện vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp và không hề có chuyện cặp đôi chị em đẹp nhất nhì Kbiz đã “đường ai nấy đi”. Theo nguồn tin, cách đây ít ngày, 2 nghệ sĩ còn cùng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên nhau trong 1 buổi hẹn hò ở Seoul.

Khi ấy, Choi Jung Hoon - Han Ji Min cũng không hề giấu giếm tình cảm của mình dành cho đối phương. Trước ống kính, họ có những cử chỉ ngọt ngào như bao cặp tình nhân bình thường khác. Cả 2 ngôi sao đều tỏ ra rất tự nhiên và thoải mái trước sự chứng kiến của “người qua đường”, thậm chí họ còn tươi cười chào hỏi cũng như ký tặng cho những khán giả nhận ra mình.

Nguồn tin thân cận khẳng định Han Ji Min - Choi Jung Hoon vẫn đang gắn bó bên nhau. Ảnh: Naver

Trước đó, Han Ji Min dính nghi vấn chia tay “hồng hài nhi” họ Choi sau khi đoạn clip đàng trai khóc nức nở trên sân khấu ở 1 lễ hội trường đại học trở nên viral. Ảnh: Nate

Ngoài ra, cũng trong sáng 5/6, đại diện của Han Ji Min cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cô chia tay “hồng hài nhi” kém 10 tuổi: “Chúng tôi có biết về tin đồn chia tay của Han Ji Min. Thế nhưng cô ấy với Choi Jung Hoon vẫn đang hẹn hò hạnh phúc. Mối quan hệ giữa 2 người họ không có vấn đề gì hết”.

Trên thực tế, ngay sau khi đoạn clip Choi Jung Hoon òa khóc trên sân khấu trở nên viral trên mạng xã hội, tờ Mydaily cũng đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự tình. Cụ thể, trang tin này đã tung ra đoạn clip đầy đủ ghi lại trọn vẹn màn xuất hiện của Choi Jung Hoon trên sân khấu vào ngày hôm đó. Trong video, nam ngôi sao họ Choi tay cầm micro khóc nức nở tới độ mũi đỏ ửng cả lên. Bên dưới, khán giả đã đồng thanh hô lớn “Đừng khóc mà” để an ủi nam ca sĩ 9X, có người còn hét lớn “Em thực sự rất yêu anh”. Khi chứng kiến những hình ảnh này, Choi Jung Hoon đã tỏ ra khá ngượng ngùng, anh ra dấu “Suỵt” để khán giả giữ trật tự. Sau đó, nam ca sĩ chia sẻ: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị mất giọng như thế này, vì vậy tôi đã khá hoảng hốt. Nhưng thật may khi còn có mọi người sẵn lòng hát thật to cùng tôi. Tôi nghĩ lần sau mình sẽ không bị bối rối như vậy nữa đâu”.

Phải tới khi đoạn clip đầy đủ được công bố, netizen mới vỡ lẽ hóa ra Choi Jung Hoon xúc động rơi nước mắt do quá cảm động trước tình cảm của khán giả. Cụ thể, khi thấy Choi Jung Hoon bị mất giọng, đám đông người hâm mộ phía dưới đã cùng hòa giọng hát theo ca khúc của nam ca sĩ. Vậy nên, việc Choi Jung Hoon òa khóc mới đây không liên quan tới mối quan hệ của anh với Han Ji Min.

Thì ra Choi Jung Hoon bật khóc vì chứng kiến tình cảm mà khán giả dành cho mình chứ không phải do chia tay Han Ji Min. Ảnh: Nate

Còn nhớ hồi tháng 8/2024, Han Ji Min - Choi Sung Hoon xác nhận hẹn hò, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ người hâm mộ khắp châu Á. Theo nguồn tin, cặp đôi quen biết nhau từ chương trình The Seasons - Choi Jung Hoon’s Night Garden. Khi ấy, Han Ji Min - Choi Jung Hoon đã có màn song ca ấn tượng, khiến khán giả không khỏi thích thú. Han Ji Min từng tiết lộ mình là người hâm mộ Choi Jung Hoon, còn nhiệt tình tới concert của nam ca sĩ để ủng hộ tinh thần cho đối phương. Trong khi đó, nam ca sĩ họ Choi đã bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự mến mộ đàn chị dành cho mình.

Hồi năm 2024, Dispatch cũng nhanh chóng công bố hình ảnh được chụp trong buổi hẹn hò lãng mạn của 2 nghệ sĩ. Trước ống kính, họ dựa sát rạt vào nhau đầy tình cảm trong bầu không khí hạnh phúc.

2 nghệ sĩ tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc hồi năm 2024. Trước ống kính, họ dựa sát rạt vào nhau đầy tình tứ. Ảnh: Dispatch

Mối tình của Han Ji Min - Choi Jung Hoon nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Han Ji Min sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi còn đang học cấp 3. Sau khi ra mắt không lâu, người đẹp nhanh chóng được công chúng xứ kim chi biết đến rộng rãi nhờ 2 bộ phim Nàng Dae Jang Geum và All In. Kể từ đó đến nay, cô không ngừng khẳng định tên tuổi với vai nữ chính trong loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Hoàng tử gác mái (2012), Hyde Jekyll, Me (2015)... Trước khi yêu Choi Jung Hoon, Han Ji Min từng vướng nghi vấn hẹn hò nhiều tài tử đình đám Hàn Quốc như So Ji Sub, Jung Woo Sung, Gong Yoo... nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận.

Trong khi đó, Choi Jung Hoon sinh năm 1992, ra mắt với vai trò giọng ca chính của ban nhạc JANNABI khi vừa tròn 20 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, JANNABI đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc xứ kim chi qua loạt bản hit như Summer, For Lovers Who Hesitate, A Thought on an Autumn Night...

Han Ji Min trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ thành công của nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách. Ảnh: Nate