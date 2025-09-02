Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!

Nhiều gia đình thường có thói quen tích trữ, nghĩ rằng để dành sẽ tiết kiệm và tiện lợi. Thế nhưng, càng giữ lại nhiều đồ, ngôi nhà càng chật chội, bừa bộn, còn tinh thần thì thêm nặng nề. Thực tế có không ít món tưởng như vô hại nhưng lại chính là nguyên nhân khiến không gian sống kém gọn gàng và mất năng lượng tích cực. Dưới đây là 5 thứ phổ biến nhất mà nhiều gia đình giữ khư khư trong nhà, càng để lâu chỉ càng rước phiền toái.

1. Túi nilon

Rất nhiều gia đình có thói quen tích túi nilon để dùng dần, đặc biệt là sau mỗi lần đi chợ hay siêu thị. Nhưng càng tích thì nhà càng bừa, tủ bếp và ngăn kéo nhanh chóng đầy ắp túi nilon đủ loại. Giá trị chẳng đáng bao nhiêu mà lại chiếm diện tích, gây mất thẩm mỹ. Thay vì nhồi nhét, hãy giữ số lượng vừa đủ để sử dụng, phần còn lại nên bỏ đi.

2. Thùng carton

Mua sắm online ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc thùng carton chất đống. Ban đầu ai cũng nghĩ để dành bán ve chai cho đỡ phí, nhưng thực tế giữ cả mấy tháng cũng chỉ được vài chục nghìn. Đổi lại, không gian sống bị chiếm dụng, bụi bẩn, ẩm mốc và thậm chí vi khuẩn dễ sinh sôi. Tháo xong đơn hàng, tốt nhất dẹp ngay, đừng để biến nhà thành kho chứa.

3. Ốp điện thoại cũ

Không ít người có cả bộ sưu tập ốp lưng. Mua thì thấy rẻ, mười mấy hai chục nghìn, nhưng cộng lại cũng tốn vài trăm nghìn. Đa số dùng một thời gian sẽ ố vàng, bong tróc, nhưng lại không nỡ vứt đi. Thực tế, chỉ cần một hai chiếc chất lượng tốt, dùng lâu dài rồi thay thế khi cần là đủ.

4. Ly cốc thừa thãi

Khảo sát nhanh nhiều gia đình, không ít nhà có tới cả chục chiếc ly, cốc. Trong khi thực tế mỗi người chỉ dùng một đến hai cái. Phần lớn những chiếc còn lại là đồ tặng kèm hoặc mua cho vui, cuối cùng chỉ nằm im trong tủ bếp. Hãy giữ số lượng vừa phải, bỏ bớt những cái kém chất lượng hoặc không dùng đến, không gian sẽ thoáng hơn nhiều.

5. Thực phẩm dự trữ quá nhiều

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến bếp và tủ lạnh luôn lộn xộn chính là thói quen mua tích trữ. Rau củ, trái cây, thịt cá mua cả tuần, nhiều khi chưa kịp ăn đã hỏng, vừa lãng phí vừa mất vệ sinh. Giải pháp đơn giản là chỉ mua lượng đủ dùng trong ngày hoặc hai ngày. Thực phẩm tươi không chỉ ngon miệng hơn mà còn tránh cảnh tủ lạnh biến thành "nghĩa địa đồ ăn". Ngôi nhà gọn gàng hay bừa bộn không phụ thuộc vào diện tích, mà nằm ở thói quen giữ và bỏ. Càng ít đồ thừa, không gian càng rộng rãi, tinh thần càng dễ chịu.

Theo Toutiao