Trạm cứu hộ trái tim: Khán giả "lạnh người" với kế hoạch Nghĩa dành cho An Nhiên

Trạm cứu hộ trái tim đang đi dần về những tập cuối. Trong đoạn preview tập 46 mà nhà đài vừa tung ra gần đây, khán giả được phen "lạnh người" khi chứng kiến kế hoạch mà Nghĩa vạch ra để "trị" An Nhiên.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 46

Theo đó, Nghĩa có cuộc gặp với vợ Việt. Người phụ nữ này nói rằng Nghĩa quá cao tay khi "mượn dao giết người". Chính Nghĩa đã lợi dụng vợ Việt để trừng trị An Nhiên. Tuy nhiên, Nghĩa khẳng định rằng hắn ta chỉ là "một công đôi việc", tiện cả đôi đường, vừa hay vợ Việt cũng muốn "xử tội" gã chồng bội bạc, thì Nghĩa cũng chỉ là tranh thủ để đôi bên cùng có lợi mà thôi.

"Anh nói việc này là bước đầu của kế hoạch, vậy bước tiếp theo mình sẽ làm gì?" - vợ Việt hỏi thì Nghĩa đáp: "Việc này tùy cô quyết định, spa này là tài sản chung của vợ tôi và chồng cô. Giờ cô nắm đằng chuôi, cô muốn thế nào thì họ phải theo".

"Đương nhiên là tôi sẽ không để đôi gian phu dâm phụ ấy làm ngứa mắt mình" - vợ Việt tuyên bố. Lập tức, Nghĩa gợi ý: "Khi hết tình thì cứ chắc ăn về tài chính". Lúc này, vợ Việt mới đưa ra quyết định bắt An Nhiên mua lại toàn bộ spa.

Như vậy, mọi đường đi nước bước của vợ Việt, suy cho cùng vẫn là Nghĩa giật dây. Đành rằng An Nhiên bắt Nghĩa "đổ vỏ" và cũng lợi dụng hắn để làm lợi cho kế hoạch của mình, nhưng những năm tháng bên nhau, việc An Nhiên yêu Nghĩa là thật. Hơn nữa, nếu Nghĩa không muốn báo thù thì chẳng thể nào An Nhiên thao túng tâm lý được.

Vậy nên, việc Nghĩa hợp tác với người phụ nữ khác để trừng trị An Nhiên theo một kế hoạch bài bản khiến khán giả rùng mình, cho rằng Nghĩa quá tàn nhẫn. Việc Hà quay lại với một người đàn ông tâm cơ, thủ đoạn như thế là điều không thể.

Trở lại các diễn biến khác, Mỹ Đình phát hiện mình sẽ... sinh ba trong tập này. Ngoài ra, Ngân Hà cũng hẹn gặp bà Trúc - mẹ Vũ để xin một cơ hội. Cuối cùng thì Hà cũng dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân mình thay vì mãi nghe theo sự sắp xếp của người khác.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 46 lên sóng VTV3 tối nay.