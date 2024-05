Trạm cứu hộ trái tim: Nghĩa cũng đến ngày "phát sợ" với An Nhiên nhưng không thể quay đầu

Trạm cứu hộ trái tim tập 30 đã lên sóng tối qua trên VTV3. Trong tập này, khán giả tiếp tục được phen ức chế bởi sự thắng thế của phe phản diện mà đại diện chính là An Nhiên. Chính cô ả này đã phát hiện ra kế hoạch của bà Xinh và Ngân Hà, đồng thời "chơi chiêu" khiến Ngân Hà thất bại tại phiên tòa kiện Nghĩa.

Sớm nhận ra sự đáng ngờ của bà Xinh, An Nhiên đã giở thủ đoạn với mẹ chồng. Cô ả giả vờ tìm điện thoại để lấy cớ mượn điện thoại của bà Xinh. Sau đó, ả ta mạo danh bà Xinh để nhắn tin cho Ngân Hà thăm dò và nhanh chóng biết được kế hoạch của cả hai. Nghĩa biết chuyện thì đã có một cuộc thương lượng với bà Xinh trước phiên tòa. Ban đầu, bà Xinh vẫn nhất nhất đứng về phía Ngân Hà, cho đến khi An Nhiên ra mặt và tuyên bố, nếu Nghĩa đi tù, cô ả sẽ ôm hai đứa con nhảy sông... tự tử.

Phải đến khi đó, bà Xinh mới đành buông xuôi, và kết cục là trở mặt với Hà tại phiên tòa. Sau khi phiên xử kết thúc, Nghĩa cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói rằng may mắn An Nhiên phát hiện ra mọi chuyện. Lúc này, An Nhiên cũng cảnh cáo Nghĩa: "Thế cho nên, hãy là một đồng đội tốt, một đồng minh đáng tin cậy và đứng về phía em, chứ đừng có tìm cách đối đầu với em, nhớ chưa anh chồng?".

Những lời này, cùng với hành động của An Nhiên, khiến Nghĩa cũng có phần "rén" trước cô vợ mà hắn ta đã rước về.

So với một Ngân Hà hiền lành, thì sự thủ đoạn, mưu mô của An Nhiên có lẽ đã khiến Nghĩa phải sợ. Đến bà Xinh mà An Nhiên còn nghĩ ra cách đối phó như vậy, thì có chuyện gì mà cô ả không dám làm? Tuy nhiên, có sợ thì Nghĩa cũng đã trót ký tên vào bản giao ước trói buộc cuộc đời mình với An Nhiên. Đâm lao thì phải theo lao, không cần phải chờ đến cuối phim, Nghĩa cũng đang phải "trả nghiệp" qua từng tập.

Một số bình luận của khán giả Trạm cứu hộ trái tim:

- Bà Xinh lật kèo nhưng cũng vì ả kia hù dọa, vậy thì thử hỏi còn cách nào khác? Nhưng kết tập phim thì thấy có vẻ Nghĩa đã có cách nhìn khác về cô vợ mới rồi. Giờ chỉ chờ xem ả Hà có thay đổi được miếng nào không thôi! - Mặt Nghĩa nhìn An Nhiên toát lên một từ "rén" rồi, thôi cũng hả dạ phần nào! - An Nhiên thủ đoạn quá đến Nghĩa cũng phải sợ rồi, thế thì đâu gọi là tình yêu. - Thực ra mẹ con Nghĩa sau cùng mới là tội nhất, bị ả An Nhiên lừa gạt, chi phối hết, mất tất cả, chẳng còn gì. - Nghĩa sợ An Nhiên quá rồi nhưng giấy kết hôn đã ký, đường đâu mà quay lại đây?

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.