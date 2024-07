Trạm cứu hộ trái tim: Cuối phim mới lộ diện "trùm cuối" tuồn thông tin của con gái Nghĩa lên MXH

Tập 49 Trạm cứu hộ trái tim đã lên sóng VTV3 tối 1/7. Trong tập này, mối quan hệ của Hà và Vũ đã lên một nấc thang mới. Ngoài ra, Nghĩa cũng chính thức được "minh oan", khiến cái nhìn của khán giả về nhân vật này được vớt vát phần nào.

Đó là khi Hà đến gặp Vũ, cô kể rằng đã nói chuyện với Nghĩa về việc để lộ danh tính của Kitty trước truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, Vũ cũng khẳng định việc này không phải Nghĩa làm. Vũ nói rằng người đứng sau mọi chuyện là bác sĩ Cường, một đồng nghiệp không ưa Vũ ở viện.

Sau khi biết chuyện Kitty là con ruột, Nghĩa đã tới viện tìm Vũ và nói về chuyện của Kitty. Nào ngờ bác sĩ Cường tình cờ đi ngang qua và "hóng" được câu chuyện. Chính anh ta là người cung cấp mọi thông tin cho truyền thông, đồng thời "tuồn" tin lên mạng xã hội, rêu rao rằng Kitty không phải con đẻ của Vũ, khiến Vũ bị "ném đá". Theo Vũ, Nghĩa dù sao cũng là một người cha. Anh ta có thể không tốt với người khác, nhưng nhất định sẽ không làm điều bất lợi, gây ảnh hưởng đến con gái mình.

Bác sĩ Cường là người tình cờ "hóng" được câu chuyện của Nghĩa và Vũ

Cũng trong tập này, Ngân Hà và Vũ đã vượt qua cửa ải phụ huynh để chính thức đến với nhau. Trước tấm chân tình của bà Lan và ông Trường, bà Trúc cuối cùng cũng đã cảm động. Thậm chí, bà Lan còn giúp bà Trúc tìm bác sĩ đầu ngành ở Việt Nam để điều trị, không cần phải bay sang nước ngoài. Nhận thấy một người kiêu hãnh như bà Lan cũng có thể hạ cái tôi của mình xuống để sống vì các con, bà Trúc cũng quyết định thay đổi thái độ, chúc phúc cho Hà và Vũ.

Được sự chấp thuận của mẹ, Vũ chạy như bay tới tìm Hà. Sau đó, như khán giả đã được xem trong preview, Vũ cũng khẳng định chủ quyền trước Nghĩa, khiến chồng cũ của Hà hết hy vọng.

Hà và Vũ cuối cùng cũng được bà Trúc chấp nhận

Đau buồn vì không còn cơ hội với vợ con, Nghĩa tâm sự với bà Xinh. Bà Xinh nói với con trai rằng, đó âu cũng là chuyện đương nhiên, vì chính Nghĩa là người đã có vợ mới, con mới, bỏ rơi Hà.

Không người phụ nữ nào đủ bao dung, chờ đợi người đàn ông đã bội bạc với mình như vậy. Bà cũng khuyên Nghĩa và An Nhiên hãy cùng lùi một bước để cho nhau đường sống. Theo bà Xinh, An Nhiên cũng thiệt thòi vì đã hy sinh cả thanh xuân cho Nghĩa. Bà muốn để lại căn nhà cho cô con dâu thứ 2, dù rằng trong quá trình chung sống, An Nhiên cũng chẳng "cơm lành canh ngọt" với mẹ chồng.

Ngày giỗ bố Nghĩa, bà Xinh gọi điện cho Ngân Hà, muốn cô đưa Kitty về thắp hương cho ông nội. An Nhiên cũng muốn về, nhưng Nghĩa lạnh lùng từ chối. Cũng trong tập này, Nghĩa và bà Xinh đã đón Gôn về nhà chăm sóc. Dù không phải máu mủ nhưng Nghĩa vẫn đối xử rất tốt với Gôn, yêu thương cậu bé thậm chí còn nhiều hơn trước đây.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 50 lên sóng tối nay trên VTV3.