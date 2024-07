Trạm cứu hộ trái tim tập 50: An Nhiên làm hại Kitty sau khi phát hiện sự thật cuối cùng về Nghĩa

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 50 khiến khán giả nín thở theo dõi diễn biến tâm lý của nhân vật An Nhiên.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 50

Preview mở màn với cảnh An Nhiên đi gặp Việt. Đường cùng, không còn nơi để về, An Nhiên chỉ còn cách bấu víu vào người đàn ông là cha của con mình.

Nhưng một lần nữa, cô ả bị Việt phũ không thương tiếc. Việt cấm An Nhiên được nói chuyện Gôn cho vợ mình biết, bất chấp sự thật là giờ đây Nghĩa đã biết tất cả, và Gôn trở thành đứa trẻ không được thừa nhận.

Thấy Việt quá khốn nạn, An Nhiên đã cho hắn ăn tát. Nhưng Việt vẫn ngăn bằng được An Nhiên tới gặp vợ mình, đồng thời tiết lộ sự thật là vợ hắn đã bắt tay với Nghĩa để khui vụ ngoại tình, đồng thời khiến An Nhiên mất tất cả. Nghe điều này, An Nhiên không tin vào tai mình.

Có lẽ vì quá căm hận Nghĩa, An Nhiên đã tìm tới để làm hại bé Kitty. Lúc này, Kitty đang về nhà bà nội và chơi cùng Gôn. Lợi dụng lúc Ngân Hà xao lãng, chạy đi nghe điện thoại, An Nhiên đã lại gần Kitty, dường như định bắt cóc cô bé. Theo những phân cảnh hậu trường được hé lộ trước đó, An Nhiên cũng sẽ gặp tai nạn ở tình huống này.

Ban đầu, cô ả định bắt cóc Kitty, nhưng sau cùng lại lao ra che chắn cho Kitty khi có một chiếc xe lao tới. Có lẽ bởi An Nhiên cũng là một người mẹ. Mà một người mẹ thì không thể nào máu lạnh nhìn thấy một đứa trẻ gặp nguy mà không cứu giúp.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 50 lên sóng VTV3 tối 2/7.