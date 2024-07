Trạm cứu hộ trái tim tập 49: Vũ "khẳng định chủ quyền" với Hà

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 49 khiến khán giả tò mò vì tình tiết Vũ khẳng định chủ quyền với Hà trước mặt Nghĩa. Theo đó, Vũ và Nghĩa cùng gặp nhau ở trường bắn. "Tôi thắng rồi!" - Vũ nói thì Nghĩa khẳng định chưa chắc, vì Kitty vẫn là con đẻ của hắn.

Preview tập 49 Trạm cứu hộ trái tim

Tuy nhiên, Vũ còn tự tin hơn vì anh mới là người được Kitty gọi là ba. Hơn nữa, Vũ còn nói rằng giờ đây Hà đã là vợ của anh.

Phải chăng Hà đã đồng ý nhận lời cầu hôn của Vũ và họ sắp tiến tới đám cưới? Nghe câu này, mặt Nghĩa cũng tối sầm lại vì có vẻ như hắn đã hoàn toàn hết hy vọng.

Ở một diễn biến khác, ngày giỗ bố Nghĩa, An Nhiên muốn được về thắp cho bố chồng nén nhang. Vì suy cho cùng, cô ả vẫn đang là vợ hợp pháp của Nghĩa. Nhưng Nghĩa không đồng ý và nói rằng An Nhiên đừng về.

Riêng Gôn, dù không phải con trai ruột nhưng Nghĩa cũng có tình cảm. Hắn nói rằng sẽ chăm lo cho Gôn trong khi chờ An Nhiên ổn định cuộc sống. Lúc An Nhiên than vãn mình bị chồng đuổi cùng giết tận, không cho một đồng thì Nghĩa nói rằng mọi việc có thể đàm phán lại.

Một số khán giả cho rằng nhân vật An Nhiên xứng đáng phải nhận quả báo, nhưng vì diễn xuất nhập tâm, ấn tượng của Lương Thu Trang nên vai diễn này đã tạo được "điểm nhấn" cho An Nhiên.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 49 lên sóng VTV3 tối nay.