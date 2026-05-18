Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông (TP.HCM) phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở tủ bù điện cạnh tòa nhà điều hành trong trạm biến áp 110 kV rộng khoảng 1.000 m2 trên đường này.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rộng ra cả khu vực xung quanh. Người dân địa phương lo sợ nên di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt kéo vòi rồng khống chế đám cháy. Gần 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Sự cố không gây thương vong nhưng làm hư hỏng nhiều thiết bị, bức tường tòa nhà điều hành bị ám khói đen.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) cho biết hỏa hoạn xảy ra tại tủ bù trong trạm biến áp. Thiết bị này có chức năng dự trữ điện năng, phục vụ xử lý các tình huống khẩn cấp.

Sự cố không ảnh hưởng đến lưới điện, đơn vị đã khắc phục và vẫn đảm bảo nguồn cung điện cho khu vực. Trạm biến áp 110 kV có nhiệm vụ tiếp nhận điện cao áp, hạ xuống trung thế để phân phối cho hộ dân, khu công nghiệp và các trạm nhỏ hơn.