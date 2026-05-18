Mới đây, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai vừa chủ trì phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác.

Theo cơ quan điều , đây là kết quả của đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai. Qua công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi trên mạng internet, có sự phân cấp chặt chẽ và số tiền giao dịch rất lớn.

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng liên quan, đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm được xác định là nơi tổ chức, điều hành hoạt động cá độ bóng đá.

Các đối tượng liên quan bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ ngay trong quá trình khám xét khẩn cấp các địa điểm được xác định có liên quan đến hoạt động tổ chức cá cược bóng đá trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặc biệt lớn (Ảnh: CTTĐTCATPĐN)

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng giữ vai trò cầm đầu đường dây là Tr. Nh. T. (sinh năm 1995) và Ph.C. B. (sinh năm 1989), cùng ngụ tại Đồng Nai. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá thông qua website “bong88”.

Từ tài khoản “Super Master”, nhóm này tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp “Master”, “Agent” và “Member” để cung cấp cho hàng trăm người tham gia cá cược tại Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. Các đối tượng tổ chức cho người chơi tham gia cá độ ở nhiều giải bóng đá khác nhau, hoạt động xuyên suốt trên không gian mạng với phương thức tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tổng số tiền giao dịch của đường dây này được xác định lên tới hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng. Đây được đánh giá là một trong những đường dây cá độ bóng đá trên mạng có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông và phạm vi hoạt động rộng.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử cùng các dữ liệu phục vụ công tác điều tra. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan cũng như truy xét thêm các mắt xích trong đường dây.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cá cược bóng đá trái phép dưới mọi hình thức để tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

* Theo Cổng thông tin điện tử, Công an Thành phố Đồng Nai