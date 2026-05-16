Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Theo hình ảnh trong clip, cả chiếc xe bốc cháy đỏ rực, khói đen cuồn cuộn bốc lên nghi ngút. Sự việc khiến người xem ngỡ ngàng, đồng thời bày tỏ mong những người trên xe an toàn.

Thông tin trên VOV.VN cho hay, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 16/5 tại đường Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần trường THPT Việt Đức.

Chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội giữa đường.

Đám cháy được dập tắt sau hơn 10 phút. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe đang di chuyển thì hành khách phát hiện mùi khét và thông báo cho tài xế. Sau đó, lái xe đã nhanh chóng mở cửa để toàn bộ hành khách xuống xe trước khi chiếc xe xuất hiện khói dày đặc và bùng cháy dữ dội từ phần đuôi xe.

Sau khi nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Công an Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Chiếc xe buýt bị thiêu rụi. (Ảnh: VietNamNet)

Rất may vụ việc không gây thương vong. (Ảnh: VOV.VN)

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, tài xế điều khiển chiếc xe là anh P.T.K. (sinh năm 1980). Đến hơn 10 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, phương tiện bị thiêu rụi. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.