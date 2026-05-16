Ngày 16-5, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe buýt xảy ra trên địa bàn.



Chiếc xe buýt bị bốc cháy dữ dội. Ảnh: Gif

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, chiếc xe buýt di chuyển theo hướng Quang Trung - Bà Triệu. Khi đi đến trước số 45 phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam) thì bất ngờ bốc khói từ phía đuôi xe.

Phát hiện sự việc, tài xế lập tức cho xe dừng lại, hô hoán hành khách nhanh chóng rời khỏi xe buýt. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, đồng thời phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện lưu thông qua phố Lý Thường Kiệt, đoạn từ Quang Trung đến Bà Triệu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời khoảng 34-35 độ C.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe buýt bị thiêu rụi.