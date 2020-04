"Train To Busan 2" tung trailer rùng rợn: Kang Dong Won bị thây ma bao vây phải tìm đường thoát thân

Train To Busan 2 với tên gọi khác là Peninsula (Đảo kinh hoàng) đang được đánh giá là một trong những bom tấn mùa hè khiến khán giả quan tâm nhất hiện nay và được kì vọng sẽ trở thành một siêu phẩm kinh dị thành công kể từ phần 1 được phát hành cách đây 4 năm.

Sau nhiều ngày chờ đợi với loạt teaser hình ảnh được hé lộ trước đó, cuối cùng nhà sản xuất cũng đã tung ra trailer chính thức đầu tiên của Train To Busan 2, hé lộ cuộc sống của những người còn sống sót sau trận đại dịch 4 năm về trước.

Trailer phim Train To Busan 2.

Khác hẳn với phần 1, đoạn trailer của Train To Busan 2 đem đến cho khán giả không khí u ám, tối tăm và kinh dị hơn với sắc đen bao trùm cả đoạn trailer dài 1 phút 30 giây.

Có thể thấy trong đoạn trailer, những người còn sống đang bị nhốt trong các trại tập trung. Không chỉ vậy, họ còn phải tham gia vào các đấu trường với những thây ma, khiến người xem không khỏi rùng mình cũng như tò mò không biết ai là kẻ đứng sau thực hiện những trò tiêu khiển tàn độc này?

Để có thể sống sót, con người phải đối đầu với các thây ma bị nhốt trong trại tập trung.

Giữa cuộc chiến khốc liệt của các thây ma với con người, 2 cựu quân nhân Jung Suk (Kang Dong Won) và Min Jung (Lee Jung Hyun) xuất hiện với sứ mệnh tiêu diệt các zombie, tuy nhiên sau 4 năm sức mạnh của những thây ma này đã mạnh lên rất nhiều khiến Jung Suk và Min Jung phải nhiều lần chạy thoát thân.

Khung cảnh hoang tàn trên đảo hoang sau 4 năm.

Jung Suk và Min Jung nhiều lần đối mặt với các zombie nguy hiểm.

Nằm trong "vũ trụ" Train To Busan, Peninsula lấy mốc thời gian 4 năm sau khi đại dịch zombie bùng phát, tuy nhiên câu chuyện và các nhân vật sẽ khác hoàn toàn so với phần 1. Theo như dự kiến từ phía nhà sản xuất, Train To Busan 2 sẽ chính thức được khởi chiếu vào mùa hè năm nay trên toàn thế giới.