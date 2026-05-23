Trai trẻ 22 tuổi si mê mẹ đơn thân 36 tuổi ở Lai Châu: Quen nhau qua một lần sạc nhờ pin điện thoại

Gần đây, những câu chuyện tình lệch tuổi, đặc biệt là các mối quan hệ giữa chị đẹp - “hồng hài nhi” nhận về nhiều sự quan tâm.

Mới đây, một cặp đôi hot trên mạng xã hội TikTok với clip ghi lại khoảnh khắc người thân nắm tay một cặp đôi, liên tục dặn dò chàng trai phải yêu thương, chăm sóc nửa kia thật tốt gây chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều người xúc động trước sự ấm áp và tình cảm mà gia đình dành cho cả hai.

Song, điều gây bất ngờ hơn cả đàng gái bật mí mình sinh năm 1990 còn bạn trai sinh năm 2004. Thông tin khiến nhiều người không khỏi tò mò về mối lương duyên, khoảng cách tuổi tác hơn 1 con giáp khi yêu có gì khác biệt,.... Nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài của cô gái không quá chênh lệch với bạn trai kém nhiều tuổi. “Cặp này nhìn qua tưởng bằng tuổi ấy chứ, công nhận xinh cả đôi nè”, một netizen để lại bình luận.

Liên hệ với chủ nhân clip - Vương Lan (SN 1990, sống tại Lai Châu) cho biết rất bất ngờ khi một clip đăng đơn thuần chỉ để giữ kỷ niệm song lại lại viral và nhận được rất nhiều lời chúc, khen đẹp đôi. Song, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều, lo ngại về sự chênh lệch tuổi tác quá lớn.

“Nhưng, tụi mình thật lòng yêu nhau mà. Người yêu mình (Minh Quang, SN 2004, quê Điện Biên) cả mấy ngày hôm nay cũng đều an ủi, động viên mình không nên bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực. Cả hai cùng nhau cố gắng hơn mỗi ngày”, Vương Lan chia sẻ.

Vương Lan và bạn trai.

Cô có vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi.

Clip đang lan truyền trên mạng xã hội được quay khi cô tới chơi nhà một người thân. Tại đây, cô bác trong gia đình rất yêu quý Vương Lan và liên tục gửi gắm Quang phải biết yêu thương, chăm sóc, không làm người yêu buồn. Nói về khoảnh khắc này, cô cho biết cảm thấy thêm phần tin tưởng và trân trọng mối lương duyên này hơn.

Vương Lan và bạn trai chính thức yêu nhau vào tháng 4/4/2026 vừa qua, tức là hơn 1 tháng. Thời gian tìm hiểu chưa quá dài nhưng câu chuyện tình cảm của cặp đôi lại nhận về nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác hơn một con giáp.

Cả hai quen nhau tình cờ vào một lần đi làm, điện thoại cô hết pin nên phải sạc nhờ. Tuy nhiên khi ra về, Lan lại quên luôn điện thoại ở đó. Sau đó, cô nhờ người tìm giúp và vô tình quen Quang.

Thời điểm ấy, Quang đang độc thân còn Vương Lan là mẹ đơn thân, có con trai 12 tuổi tên ở nhà là Sóc.

Ban đầu, “hồng hài nhi” nói dối là sinh năm 1999 vì biết Vương Lan sinh năm 1990 nên lo đối phương sẽ ngại khoảng cách tuổi tác. Mãi đến khi cả hai đã bắt đầu có tình cảm sâu đậm hơn, Quang mới thú nhận mình thực ra sinh năm 2004 - hơn cả một con giáp. Điều này khiến cô sốc và cũng lo lắng.

Đắn đo vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, song, cô quyết định tiếp tục mối quan hệ lại nằm ở cách Quang đối xử với mình và gia đình. Theo cô, bạn trai tuy còn trẻ nhưng sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người xung quanh, đặc biệt là luôn dành sự yêu thương và kiên nhẫn với con trai riêng của cô.

Vương Lan cho biết bạn trai trẻ là người chín chắn, trưởng thành.

Vương Lan cũng thừa nhận chuyện yêu người kém tới 14 tuổi chắc chắn không tránh khỏi những lúc khác biệt trong suy nghĩ hay quan điểm sống. Song trong quá trình tìm hiểu, cô cảm nhận Quang là người biết lắng nghe, cư xử chững chạc và luôn cố gắng dung hòa mọi vấn đề thay vì hành động bốc đồng như cô từng lo ngại ban đầu.

Về phía gia đình, cô cho biết hiện cô vẫn chưa chính thức chia sẻ chuyện tình cảm với người thân. Trong khi đó, Quang đã chủ động nói chuyện với bố mẹ và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.