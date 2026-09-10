Sự kiện ra mắt sản phẩm mùa thu của Apple luôn là tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu, và năm nay, An Phương là một trong những Influencer Việt Nam hiếm hoi vinh dự nhận được lời mời tham dự trực tiếp từ "nhà Táo".

Ngay trong sự kiện, cô nàng cực kỳ háo hức khi có dịp nhìn ngắm các sản phẩm mới và cầm tận tay những siêu phẩm công nghệ vừa được Apple trình làng.

An Phương là một trong những người Việt đầu tiên trải nghiệm iPhone Duo ngay tại Apple Park

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá của An Phương là khu vực trưng bày dòng iPhone 18 và iPhone 18 Pro Max. Các phiên bản màu sắc năm nay thực sự gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, nổi bật nhất là sắc đỏ Burgundy quyến rũ và tông màu xanh Glacier mát mắt, đan xen cùng những gam màu cổ điển sang trọng. Không chỉ khoác lên mình vẻ ngoài thu hút, hệ thống camera của thiết bị cũng nhận được sự nâng cấp vượt bậc với camera 48MP Fusion Main hoàn toàn mới.

Hệ thống ống kính này được cấu tạo với sáu lá khẩu, cho phép thay đổi khẩu độ linh hoạt nhằm tối ưu hóa khả năng thu sáng và độ sâu trường ảnh, mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp ngay trên một thiết bị di động.

Cô nàng đầy thích thú với dòng iPhone 18 Pro mới

Đặc biệt là màu Đỏ Burgundy mới ra mắt được An Phương không ngớt lời khen

Điểm nhấn thu hút nhất trong buổi trải nghiệm chính là khoảnh khắc An Phương trên tay chiếc iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple với khung viền Titanium sang trọng. Trái với những lo ngại ban đầu về một thiết bị màn hình lớn cồng kềnh, cô chia sẻ thẳng thắn rằng máy cầm rất chắc tay nhưng lại nhẹ hơn khá nhiều so với tưởng tượng của mình.

Cô nói rõ iPhone Duo mới có trải nghiệm cầm nắm rất chắc tay, nhẹ hơn tưởng tượng

Thiết bị sở hữu màn hình hiển thị Super Retina XDR với kích thước khổng lồ 7.6 inch khi mở ra, lớn hơn tới 50% so với iPhone 18 Pro Max và được bao bọc bởi khung viền Titanium bền bỉ, sang trọng. Máy ra mắt với hai tùy chọn màu sắc cực kỳ tinh tế là Night Sky và Star White. Về mặt phần mềm, Apple đã phô diễn sức mạnh tối ưu hóa tuyệt vời khi giao diện tự động chuyển đổi không độ trễ, đi kèm tính năng Split View cho phép mở song song nhiều ứng dụng hoặc dễ dàng gập một nửa để xem phim ở tư thế ngồi vô cùng tiện lợi.

Chiếc iPhone Duo, dòng điện thoại gập đầu tiên của Apple gây ấn tượng mạnh với cá nhân An Phương

Khi quan sát các tính năng chia đôi màn hình và thiết kế hai phiên bản màu Night Sky cùng Star White, An Phương nhận định rằng vì bản thân không phải là người thường xuyên sử dụng iPad, cô sẽ cần thêm một chút thời gian để thực sự làm quen với không gian hiển thị rộng rãi và cách thao tác đa nhiệm trên chiếc điện thoại đặc biệt này.

Nữ beauty blogger cho biết sẽ dành thời gian để làm quen với mẫu iPhone gập này

Tại Việt Nam, iPhone Duo 256GB tiêu chuẩn với giá khởi điểm từ 64,99 triệu đồng. Bản 512 GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1 TB ở mức 84,499 triệu đồng, trong khi phiên bản 2 TB có giá tới 103,999 triệu đồng.

Theo Apple Store Việt Nam, iPhone Duo sẽ cho đặt trước từ 19 giờ ngày 16/10 và bắt đầu có hàng từ ngày 23/10.

Nguồn: Letsplaymakeup