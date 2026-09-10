Tất tần tất về iPhone Duo, chiếc iPhone gập mỏng nhất vừa được Apple giới thiệu

Apple đã chính thức vén màn siêu phẩm iPhone Duo, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi hãng bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập. Đại diện Apple, ông John Ternus chia sẻ thiết bị được phát triển từ mục tiêu tạo ra một không gian hiển thị rộng lớn như iPad nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tự nhiên và trực quan nhất.

Khác với cảm giác chắp vá vụng về của các mẫu điện thoại gập, iPhone Duo hướng đến sự liền mạch tuyệt đối từ thiết kế đến cách người dùng tương tác, xứng danh là chiếc iPhone linh hoạt nhất từ trước đến nay.

iPhone Duo - chiếc iPhone gập đầu tiên chính thức trình làng

Thiết kế titanium bóng gương và cơ chế bản lề siêu chính xác

iPhone Duo trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay khi mở ra nhờ cách thức thu gọn và sắp đặt linh kiện cơ học thông minh. Phần khung máy được chế tác từ titanium chuẩn hàng không vũ trụ grade 5, trải qua quá trình gia công chính xác và đánh bóng bề mặt sáng loáng như gương, tương phản hài hòa với phần ốp bản lề in 3D hoàn thiện dạng vi hạt.

Trọng tâm của cơ chế gập mở nằm ở hệ thống bản lề cơ học được cấu thành từ hơn 100 linh kiện tinh xảo. Cấu trúc này phối hợp cùng dải nam châm tích hợp giúp máy đóng mở êm ái, giữ màn hình phẳng tuyệt đối ở trạng thái mở hoàn toàn và nâng đỡ vững chãi cho phần giữa thân máy. Khả năng chống chịu va đập cũng được nâng cấp mạnh mẽ với mặt lưng kính Ceramic Shield, mặt trước phủ Ceramic Shield 2 gia tăng khả năng chống trầy xước gấp 3 lần, cùng khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68.

iPhone Duo sở hữu phần bản lề được tinh chỉnh để quá trình đóng mở diễn ra mượt mà, tự nhiên và giữ màn hình phẳng tuyệt đối khi mở hoàn toàn

Màn hình kép phủ nano hạn chế nếp gấp và hỗ trợ Apple Pencil

Trải nghiệm thị giác trên iPhone Duo được chia đều qua hai màn hình có cùng tỷ lệ hiển thị, đảm bảo nội dung co giãn đồng nhất ở mọi trạng thái. Màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch sở hữu kích thước tương đương một cuốn hộ chiếu, cung cấp tới 90% diện tích hiển thị so với iPhone 18 Pro, rất thuận tiện khi thao tác bằng một tay. Khi mở ra, người dùng được chiêm ngưỡng không gian 7,6 inch khổng lồ, lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max. Cả hai màn hình đều tích hợp công nghệ ProMotion, Always-On và đạt độ sáng ngoài trời lên tới 3.000 nits.

Màn hình giải quyết nếp gấp và độ chói trên iPhone Duo

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp và độ chói của dòng điện thoại gập, Apple đã ứng dụng lớp hoàn thiện nano-texture độc quyền cùng cấu trúc ép laminate nhiều lớp. Lớp keo viscoelastic đặc biệt cho phép các tấm nền trượt mượt mà lên nhau tương tự các trang sách khi gập, loại bỏ hiện tượng biến dạng theo thời gian. Sự hỗ trợ từ tấm carbon siêu nhẹ và tấm đáy titanium giúp màn hình luôn phẳng lì và bền bỉ. Đáng chú ý, camera FaceTime bên trong đã được giấu khéo léo dưới màn hình hiển thị, đồng thời thiết bị sẽ sớm hỗ trợ bút Apple Pencil kết nối USB-C trên cả hai màn hình vào cuối năm nay.

Bản lề chắc chắn, gập mở thoải mái và hạn chế nếp gấp của iPhone Duo

Màu sắc trên iPhone Duo

Về diện mạo tổng thể, iPhone Duo được Apple cung cấp với hai tùy chọn màu sắc vô cùng tinh tế là trắng ánh sao (Star White) và xanh trời đêm (Night Sky). Những gam màu mang phong cách tối giản này không chỉ tôn lên vẻ đẹp thanh lịch mà còn tạo điểm nhấn hoàn hảo cho mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Sự sang trọng của thiết bị càng được khẳng định qua phần khung máy chế tác từ titanium chuẩn hàng không vũ trụ grade 5. Lớp vỏ này trải qua quá trình gia công chính xác và đánh bóng bề mặt sáng loáng như gương, tạo nên sự tương phản hài hòa với phần ốp bản lề in 3D hoàn thiện dạng vi hạt vô cùng cao cấp.

2 màu mới đầy sang trọng trên iPhone Duo

iPhone Duo đưa camera trước ẩn dưới màn hình

Một trong những chi tiết đáng chú ý trên iPhone Duo là camera trước Center Stage 12 MP được ẩn dưới màn hình ngoài. Cách bố trí này giúp Apple tối đa hóa diện tích hiển thị, hạn chế phần khuyết trên màn hình và tạo cảm giác liền mạch hơn khi sử dụng thiết bị.

Camera trước trên mẫu iPhone gập được ẩn dưới màn hình

iPhone Duo còn trang bị camera Fusion góc siêu rộng 48 MP, tương tự hệ thống trên iPhone 18 Pro. Nhờ thiết kế có thể tự đứng mà không cần giá đỡ, thiết bị mở ra những cách quay mới, đặc biệt phù hợp để ghi lại các đoạn Time-lapse 4K với Dolby Vision HDR.

Camera Fusion góc siêu rộng 48 MP

Hiệu năng bứt phá

Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là con chip A20 Pro xây dựng trên tiến trình 2nm tiên tiến bậc nhất. Con chip này được gắn trực tiếp vào buồng hơi tản nhiệt tùy chỉnh lấy cảm hứng từ dòng chip M trên máy tính Mac, giúp giải phóng nhiệt lượng nhanh chóng và duy trì hiệu suất bền bỉ cao hơn tới 35% so với thế hệ iPhone 17 Pro.

Sức mạnh phần cứng ghi nhận bước nhảy vọt với CPU 6 nhân nhanh hơn 20%, GPU 7 nhân đồ họa nhanh hơn 40% và bộ đôi vi xử lý thần kinh Dual 16-core Neural Engine nhân đôi năng lực tính toán các mô hình AI trên máy. Bên cạnh đó, một công cụ hiển thị riêng biệt được trang bị để điều phối nội dung liền mạch giữa hai màn hình trong quá trình chuyển đổi trạng thái gập mở.

Thiết bị được trang bị chip A20 Pro mạnh mẽ

Thời lượng pin 44 giờ kỷ lục

Nhằm tối ưu hóa trọng lượng và không gian bên trong, Apple đã triển khai kiến trúc hai viên pin riêng biệt ở hai nửa thân máy. Nhờ thuật toán tái cân bằng năng lượng và hiệu suất vượt trội của chip A20 Pro, iPhone Duo mang đến thời lượng ấn tượng lên tới 44 giờ phát video trên màn hình ngoài, 31 giờ trên màn hình trong và trọn vẹn 24 giờ sử dụng kết hợp cả hai màn hình. iPhone Duo cũng tiên phong loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý trên toàn cầu để chuyển sang công nghệ 100% eSIM. Năng lực kết nối được nâng tầm với chip mạng không dây N1 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, song hành cùng hệ thống modem di động C2 tích hợp AI giúp duy trì sóng ổn định và kết nối lại cực nhanh tại các vùng sóng yếu.

Thời lượng pin lên đến 24 tiếng liên tục ở cả 2 màn hình

Giao diện iOS 27 tùy biến và sức mạnh của Siri AI

Hệ điều hành iOS 27 trên iPhone Duo được thiết kế lại nhằm khai thác tối đa lợi thế màn hình lớn. Các phím điều hướng, thanh Dock và Dynamic Island được chuyển sang cạnh bên để giải phóng không gian hiển thị theo chiều dọc. Người dùng có thể tận dụng tính năng đa nhiệm Split View để chạy song song hai ứng dụng hoặc mở hai cửa sổ của cùng một trình duyệt, đồng thời lưu lại các cặp ứng dụng quen thuộc để truy cập nhanh chóng. Điểm nhấn quan trọng không kém là sự xuất hiện của phiên bản thử nghiệm Siri AI được thúc đẩy bởi Apple Intelligence. Trợ lý ảo có khả năng thấu hiểu bối cảnh cá nhân sâu sắc, nhận biết các thông tin đang hiển thị trên màn hình để thực hiện tác vụ tự động và bảo vệ tối đa dữ liệu người dùng thông qua mô hình tính toán đám mây riêng tư Private Cloud Compute.

iOS 27 trên iPhone Duo được thiết kế lại nhằm khai thác tối ưu màn hình rộng

Mức giá khởi điểm và ngày lên kệ chính thức

Apple khép lại màn ra mắt đầy ấn tượng với mức giá khởi điểm 1.999 USD dành cho iPhone Duo phiên bản dung lượng 256 GB. Thiết bị cung cấp các tùy chọn bộ nhớ mở rộng lên tới 2 TB, đồng thời Apple cho biết sẽ áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khi người dùng tham gia đổi máy cũ.

Theo kế hoạch, siêu phẩm này sẽ chính thức mở cổng đặt trước từ ngày 16/10 và bắt đầu giao đến tay khách hàng từ ngày 23/10. Với tất cả những tinh hoa công nghệ được tích hợp, đúng như lời Apple đã khẳng định, đây thực sự là "một chiếc iPhone không giống bất kỳ iPhone nào trước đây".