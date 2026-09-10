Ngắm trọn bộ loạt màu sắc của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo

Sau sự kiện “Từ bất ngờ đến rực rỡ” diễn ra rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã chính thức trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng. Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và tính năng, màu sắc tiếp tục là một trong những điểm được người dùng quan tâm.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có 4 màu mới

Với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple mang đến tổng cộng 4 tùy chọn màu gồm đen, bạc, Glacier và Burgundy. Đây cũng là năm Apple tiếp tục làm mới bảng màu trên dòng Pro thay vì giữ nguyên những lựa chọn quen thuộc của thế hệ trước.

iPhone 18 Pro sẽ có bốn màu thanh lịch: Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ burgundy. (Ảnh: Apple)

Trong đó, Burgundy là màu sắc gây chú ý nhất. Tông đỏ trầm tạo cảm giác sang trọng và nổi bật hơn so với các màu trung tính, đồng thời trở thành điểm nhấn mới trong bộ sưu tập iPhone 18 Pro. (Ảnh: Apple)

Bên cạnh Burgundy, Glacier mang sắc xanh lạnh nhẹ, tạo diện mạo khác biệt nhưng không quá rực rỡ. (Ảnh: Apple)

Trong khi đó, đen và bạc tiếp tục là hai lựa chọn dành cho người dùng yêu thích phong cách truyền thống, dễ sử dụng trong nhiều hoàn cảnh. (Ảnh: Apple)

(Ảnh: Apple)

Apple cũng cho biết iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được thiết kế với phần mặt lưng và khung máy có màu sắc đồng nhất hơn so với thế hệ trước, giúp tổng thể thiết bị liền mạch hơn.

Không chỉ thay đổi về màu sắc, dòng iPhone 18 Pro còn được Apple nâng cấp mạnh về camera với camera chính Fusion 48 MP có khẩu độ thay đổi, chip A20 Pro, thời lượng pin tốt hơn và Dynamic Island được thu gọn.

iPhone Duo chỉ có 2 màu

Nếu iPhone 18 Pro có đến 4 lựa chọn màu, iPhone Duo - mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, lại có bảng màu tối giản hơn với Star White và Night Sky.

Khác với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, iPhone Duo được Apple mang đến hai lựa chọn màu sắc là Trắng Ánh Sao (Star White) và Trời Đêm (Night Sky). (Ảnh: Apple)

Star White mang sắc trắng sáng, tạo cảm giác nhẹ và hiện đại. Ngược lại, Night Sky có tông tối hơn, phù hợp với phong cách kín đáo và sang trọng. (Ảnh: Apple)

Hai màu này được phủ trên thân máy làm từ titanium Grade 5, kết hợp bề mặt được đánh bóng. Apple cho biết Duo có thiết kế gập mới, khi mở ra sở hữu màn hình bên trong 7,6 inch, lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone. Khi gập lại, máy sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch.

Không chỉ là một chiếc iPhone có thể gập, Duo còn được Apple định hướng như một thiết bị phục vụ đa nhiệm. Màn hình lớn cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng và thao tác theo cách gần với trải nghiệm trên máy tính bảng.

Với việc lần đầu bước vào thị trường smartphone màn hình gập, Apple dường như lựa chọn cách tiếp cận khá an toàn về màu sắc. Thay vì những gam màu nổi bật, Duo chỉ có Star White và Night Sky, tập trung nhiều hơn vào thiết kế gập và chất liệu titanium.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro lại có bảng màu đa dạng hơn, đặc biệt là Burgundy và Glacier, giúp thế hệ mới tạo được điểm nhấn về ngoại hình bên cạnh những nâng cấp phần cứng.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ cho đặt trước từ ngày 12/9 và bán ra từ 18/9. Riêng iPhone Duo bắt đầu cho đặt trước từ 16/10 và lên kệ từ 23/10.