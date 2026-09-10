Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam

Thông tin về giá và thời gian giao hàng được niêm yết trên Apple Store Online Việt Nam và một số đại lý ủy quyền sau khi sản phẩm ra mắt sáng 10/9.

Cụ thể, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng tại Việt Nam, trong khi phiên bản bộ nhớ 2 TB lên tới 103,99 triệu đồng, cao nhất trong loạt iPhone mới.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đều tăng 4 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone 18 Pro có giá từ 38,99 triệu đồng, còn Pro Max từ 41,99 triệu đồng.

Năm nay, Apple lần đầu bổ sung tùy chọn bộ nhớ 2 TB cho iPhone 18 Pro và Pro Max, với giá lần lượt 77,99 triệu đồng và 80,99 triệu đồng.

iPhone Duo có giá bán từ 64,99 triệu đồng.

Theo Apple Store Online Việt Nam, iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ bắt đầu nhận đặt trước từ 19h ngày 12/9 và trả hàng sau 1 tuần, từ ngày 18/9. Riêng dòng iPhone Duo bắt đầu đặt trước chậm hơn 1 tháng, từ 16h ngày 16/10 và trả hàng vào ngày 23/10.

Đặc biệt, năm nay Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường đầu tiên, cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản…

iPhone Duo là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch khi mở hoàn toàn. Thiết bị dùng khung titan grade 5, kết hợp các cấu trúc gia cường bên trong, kính Ceramic Shield ở mặt lưng và Ceramic Shield 2 ở màn hình ngoài. Máy đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68 và trang bị camera FaceTime ẩn dưới màn hình gập.

Phone 18 Pro và Pro Max sẽ bắt đầu nhận đặt trước từ 19 giờ tối 12/9 và trả hàng từ ngày 18/9, tại Việt Nam.

iPhone 18 Pro sở hữu màn hình 6,3 inch với viền mỏng hơn và Dynamic Island được thu nhỏ. Máy lần đầu được trang bị camera chính 48 MP với khẩu độ vật lý thay đổi, kết hợp chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm và hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới. Apple đồng thời mở rộng các tính năng Apple Intelligence và nâng cấp Siri.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch, camera chính 48 MP với khẩu độ vật lý thay đổi và chip A20 Pro 2 nm. Đây cũng là mẫu iPhone được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi nâng cấp, hướng đến duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng. Máy hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence và Siri thế hệ mới.