Ở đây, bạn sẽ tìm thấy những cánh rừng nguyên sinh tràn ngập bướm trắng, những gốc cây khổng lồ như bước ra từ thần thoại và cả những món ăn đậm chất núi rừng, ngon đến mức muốn "đem về" làm kỷ niệm.

Lối vào thế giới Ghibli của Việt Nam: Mùa bướm trắng ở Cúc Phương

Từ cuối tháng 4 đến khoảng giữa tháng 5, Cúc Phương bước vào mùa bướm, cũng chính là thời điểm đẹp nhất trong năm khi hàng ngàn cánh bướm trắng, vàng, xanh lam nhạt… phủ kín lối mòn rừng như một thước phim hoạt hình sống động. Không nơi nào ở miền Bắc có mùa bướm dày và đẹp đến thế.

Du khách thường phải thốt lên: “Như lạc vào thế giới cổ tích!”. Bướm ở Cúc Phương đặc biệt không hề nhút nhát. Bạn có thể đi giữa rừng, đưa tay ra và thấy những sinh vật mỏng manh ấy đậu lên như đang chào hỏi. Cảm giác rất huyền ảo, rất… Studio Ghibli.

@huyhoangphoto, @meoyeudoi

Những “người khổng lồ” đang ngủ giữa rừng

Bên cạnh mùa bướm, Cúc Phương còn nổi tiếng bởi những sinh vật khổng lồ mà bạn khó tìm thấy ở nơi nào khác.

Tại một số tuyến đường sâu trong rừng, bạn sẽ bắt gặp những lá ráy to như cái ô, thân cây rừng bò như rồng uốn lượn. Người dân địa phương hay gọi vui là “cây khoai rừng” vì hình dáng giống khoai môn, nhưng kích cỡ thì gấp mười lần. Đi giữa những tán lá ấy, bạn sẽ cảm giác mình như hóa thân thành người tí hon, lang thang trong khu vườn cổ tích nguyên sơ.

@cream.cie, @vivuvn9

Cây chò ngàn năm của khu rừng chính là biểu tượng của ký ức và sức mạnh. Muốn tận mắt thấy một gốc cây có thể khiến bạn đứng ngẩn người hàng phút, hãy tìm đến cây chò ngàn năm tuổi, cao hơn 50m, đường kính thân lên tới gần 5m. Phải cần 10 người trưởng thành dang tay mới ôm hết. Gốc cây xù xì, rêu phong bao phủ, tạo nên một vẻ đẹp uy nghi, trầm mặc như chứng nhân của bao đổi thay. Mặc dù cây chò ngàn năm đã chết nhưng vẫn là nơi check-in của nhiều du khách. Chưa kể, những cây chò khổng lồ khác cũng rải rác trên cung đường của vườn quốc gia đủ để du khách có thể ngắm nghía "no nê" và có những bức ảnh đẹp.

@travip, @vivuvn9

Không chỉ ngắm, Cúc Phương còn là nơi ăn ngon, ở chất, sống chậm

Sau khi đã dạo rừng, hít no mùi gỗ ẩm và lá mục, ngắm no mắt với màu xanh, bạn có thể thưởng thức những món ăn dân dã mà đáng nhớ ngay tại khu vực trung tâm rừng hoặc lân cận. Cơm lam nướng ống, thịt lợn mán nướng lá mắc mật Ngay trong rừng, có một số nhà hàng nhỏ phục vụ du khách các món ăn đậm chất núi rừng: Cơm lam nướng ống tre, thịt lợn mán nướng, rau rừng xào tỏi…

Món ăn không cầu kỳ, nguyên liệu tươi, chế biến trên than củi, ăn giữa khung cảnh thiên nhiên thì ngon gấp bội lần. Đặc biệt, bạn nên thử món rau rừng xào mẻ hoặc rau bò khai xào tỏi, vừa lạ miệng, vừa dễ tiêu, lại giúp giải nhiệt rất tốt sau khi đi bộ dài. Món rau rừng xào mẻ ở rừng Cúc Phương thường được chế biến từ nhiều loại rau rừng khác nhau như rau mơ, rau lang rừng, tía tô, lá lốt, cà rừng, thân chuối rừng non, ngọn và lá đu đủ non hay chùm hoa đu đủ đực.

Về Nho Quan ăn xôi trứng kiến, dừng chân Tam Điệp thử dứa mật

Nếu muốn nối dài hành trình, bạn có thể rời Cúc Phương theo hướng Nho Quan hoặc Tam Điệp đều có những điểm đến và món ăn rất “đáng công”. Nho Quan nổi tiếng với rượu cần và xôi trứng kiến của người Mường hay lợn cắp nách và gà đi bộ. Ngoài ra còn có món ốc đá suối luộc lá chanh nhỏ, ngọt thịt, chỉ có vào mùa mưa.

@miavn

Tam Điệp nơi có những vựa dứa ngọt trứ danh, nếu đi vào mùa hè, bạn có thể mua dứa mật (loại nhỏ, vàng đậm, thơm nồng) mang về làm quà. Ngoài ra còn có món gà đồi quay lu, thường được phục vụ tại các quán ăn ven quốc lộ.

@thuvy1010

Gợi ý lịch trình 2 ngày 1 đêm cho hành trình ghé thăm thế giới Ghibli tại Cúc Phương

Ngày 1:

- Sáng: Xuất phát từ Hà Nội, đến Cúc Phương lúc 10h

- Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng trong rừng (thịt nướng, rau rừng, cơm lam)

- Chiều: Tham quan Trung tâm cứu hộ linh trưởng, đi sâu vào rừng ngắm mùa bướm

- Tối: Nghỉ tại homestay trong khu rừng (nhiều homestay đẹp, tiện nghi, giá mềm)

Ngày 2:

- Sáng: Dậy sớm trekking nhẹ vào sâu ngắm cây chò ngàn năm

- Trưa: Ăn tại nhà dân ven rừng (gợi ý: bản Mường ở gần Cúc Phương)

- Chiều: Di chuyển về Nho Quan thử xôi trứng kiến, rượu cần, lợn cắp nách hay gà nướng lu, mua ốc đá nếu đúng mùa

- Tối: Về Hà Nội, kết thúc hành trình

Đôi khi, chúng ta cần rời khỏi phố thị ngột ngạt, tắt wifi, quên deadline, để trở về với chính mình, nơi trái tim được lấp đầy bởi tiếng ve, ánh nắng lọc qua tán lá và những cánh bướm trắng bay nghiêng trong gió. Cúc Phương không hẳn là nơi ồn ào “check-in sống ảo” mà còn là nơi chữa lành bằng sự trầm mặc, bằng cảm giác mình đang sống giữa một vùng đất mà thời gian đã bỏ quên - đầy thơ, đầy thư giãn. Và nếu bạn muốn trải nghiệm một “thế giới Ghibli” thật sự, đừng tìm ở đâu xa, Cúc Phương chờ bạn với những cánh rừng cổ tích và một nhịp sống đủ chậm để nhớ cả đời.