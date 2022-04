Trải nghiệm du ngoạn trên sông ngắm phố cổ Hội An, đến khi vào lại bờ cô gái mới vỡ lẽ "mình bị lừa" vì một phút nhẹ dạ này!

Một cô gái mới đây vừa đăng tải câu chuyện bị lừa khi đi thuyền trên sông Hoài ở phố cổ Hội An. Câu chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của dân tình, nhiều người trong số đó cũng xác nhận mình từng gặp tình huống "bị lừa" tương tự.

"Đây là lần đầu mình ở Hội An buổi tối, phố xá cực kỳ đông vui và xung quanh rất hào hứng, quên luôn cả chuyện không vui ở resort, kiếm chỗ gửi xe máy cũng khá dễ, 10k/chiếc. Đi một đoạn thì gặp một anh chèo thuyền trên sông Hoài, ảnh báo giá một chiếc 50k, lúc đầu mình cũng khá lưỡng lự định đi dạo một vòng rồi đi thuyền nhưng vì nghe ảnh nói 'xíu nữa đi sẽ vắng không còn đẹp nữa' nên mình quyết định đi luôn".

Theo cô gái này kể lại, câu chuyện bắt đầu khi cô và bạn được anh chủ thuyền "sang tay" cho một người phụ nữ khác và cả 2 đồng ý giá 150 nghìn/2 người để được ngắm sông Hoài, phố cổ, thả đèn về đêm.

Người phụ nữ ngã giá 150 nghìn/2 người để khách được ngắm sông Hoài, qua cầu An Hội và ngắm phố cổ về đêm.

"Người phụ nữ này sau đó báo mình với giá đi 2 người 15 phút thì 50k/người, lên chùa Cầu luôn thì thêm 50k nữa, tổng là 150k/2 người. Mình cũng đồng ý.... Đợi một tí thì có chiếc thuyền vào đón mình, người phụ nữ với anh đó nói qua lại một lúc thì nói với mình là 'do nước lớn không chui qua được cầu An Hội nên thông cảm vẫn tính là 150k cho 2 người. Lúc này mình thấy gió to thật, không có thuyền dưới gần cầu nên đồng ý. Gió to thấy người ta chèo cũng cực nên thôi đi luôn".



Khi thuyền chèo đến chân cầu An Hội, vì nước rút dần nên nhiều chiếc thuyền khác cũng chui lọt chân cầu An Hội. Lúc này, cô gái yêu cầu chủ thuyền cũng chui qua đến ngắm cảnh bên kia cầu An Hội. Thế nhưng chủ thuyền từ chối với lý do "đèn trên thuyền cao không chui lọt qua bên kia cầu được". Nghe lý do này, cô gái và bạn đi cùng thấy cực kỳ khó hiểu.

"Mình thấy nhiều chiếc thuyền khác dùng chiếc đèn ấy cũng chui lọt qua mà. Mình nhắc ảnh thêm 2 lần nữa nhưng ảnh kiểu lơ lơ rồi chèo thuyền quay ngược vào bờ, mình với bạn mình mới nói 'bị lừa rồi', ký ức Hội An quá buồn". Mình lên bờ đi dọc sông Hoài thì có vài cô lái thuyền lại hỏi mình đi thuyền không, từ 50k cô giảm còn 30k/người thấy thương mấy cô luôn đó. Người thì không có khách đi, người có khách đi mà lừa gạt vậy. Thiệt tình", cô gái nói trong video.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng TikTok, nhiều người từng trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài cũng đưa ra ý kiến của mình.

Được biết, một chuyến du ngoạn trên sông Hoài thường có giá vé dao động khoảng 30k đến 50k cho 30 phút. Chuyến đi này thường chở được 2-4 người.

Nếu du khách vừa muốn thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của sông, vừa thả đèn. Thì hãy mua đèn với mức giá 5k/chiếc. Một số chủ thuyền còn nhiệt tình sẵn sàng tặng đèn cho khách mà khách không phải mua.



