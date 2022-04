Ấn tượng đêm lễ hội Thả thiên đăng tại Đảo Ký Ức Hội An

Thiên đăng thắp sáng bầu trời Hội An trong đêm lễ hội "Thả thiên đăng – Cầu bình an" được đảo Ký Ức Hội An tổ chức

Những chiếc thiên đăng được thả lên trong sự háo hức, hạnh phúc của người dân địa phương và khách du lịch

Lễ hội "Thả thiên đăng – cầu bình an" do Đảo Ký Ức Hội An chủ trì và tổ chức. Đây là quần thể du lịch – văn hóa – nghỉ dưỡng nằm giữa sông Hoài, kề cận với phố cổ. Đặc biệt, show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An từng được hãng thông tấn danh tiếng Reuteurs vinh danh là "show diễn đẹp nhất thế giới" (năm 2019).

Trong năm 2022, Đảo Ký Ức Hội An hoàn thiện và phát triển thêm nhiều hạng mục mới, với mục đích phát triển du lịch xanh song hành cùng văn hóa, đồng hành cùng Quảng Nam trong định hướng du lịch bền vững.

https://afamily.vn/an-tuong-dem-le-hoi-tha-thien-dang-tai-dao-ky-uc-hoi-an-20220412121337959.chn