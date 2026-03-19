Chuyện nghệ sĩ yêu đương không phải ai cũng thoải mái công khai. Có những cuộc tình "mập mờ", úp úp mở mở nhưng sơ hở lại lộ hint gây xôn xao. Và Song Luân chính là một trường hợp như thế. Sau khi bị soi đi du lịch ở Nha Trang cùng với gái xinh 2k1 Narl Nguyễn thì mới đây anh lại tiếp tục bị tóm dính khoảnh khắc khó chối cãi.

Theo đó, trên MXH lan truyền video ghi lại cảnh Song Luân và Narl Nguyễn cùng xuất hiện ở trung tâm thương mại tại TP.HCM. Cả hai đeo khẩu trang, đội nón và ăn diện giản dị. Khi di chuyển bên ngoài, Song Luân và Narl Nguyễn còn giữ khoảng cách, không có cử chỉ thân mật, không sánh đôi mà người đi trước, người theo sau. Khi có mặt tại rạp phim, cả hai còn "đánh trống lãng" khi chọn vị trí đứng chờ ở xa nhau, không có bất kì tương tác nào. Thế nhưng, khi vào rạp thì cả hai lại đi cùng rất gần gũi, tình cảm. Nhiều người cho rằng cặp đôi có thái độ thế kia là để tránh gây chú ý chốn đông người.

Nhìn diễn biến clip này, cùng với rổ hint bị soi trước đó, có lẽ netizen cũng đã có câu trả lời cho mối quan hệ giữa Narl Nguyễn và Song Luân.

Song Luân và Narl Nguyễn bị phát hiện cùng nhau đi xem phim vào tối muộn, cả hai giữ khoảng cách chứ không tương tác tình cảm (Clip: Lặng lẽ showbiz)

Song Luân và bạn gái tin đồn bị bắt gặp xuất hiện ở trung tâm thương mại (Ảnh: Lặng lẽ showbiz)

Khi đến rạp phim, cả hai đứng xa nhau để tránh gây chú ý (ảnh: Lặng lẽ showbiz)

Khi vào bên trong, Song Luân và cô gái kia mới sánh đôi với nhau (Ảnh: Lặng lẽ showbiz)

Trước đó, Song Luân từng lộ nhiều hint nghi hẹn hò Uyển Ân sau khi đóng chung trong Nhà Bà Nữ. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ thái độ vui vẻ, thoải mái gặp gỡ, tương tác chứ không lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Thời điểm đó, khi được hỏi về kế hoạch hôn nhân, Song Luân chia sẻ với chúng tôi: "Về chuyện tương lai thì tôi cũng không thể biết được đến khi nào mới lập gia đình. Mọi thứ cứ do duyên thôi. Tôi không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Nếu tình yêu đến thì tôi sẽ hoan hỉ đón nhận, chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa thể gặp được một người có thể khiến mình muốn tỏ tình, và muốn tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn với họ.

Nếu như sau này người ấy thực sự xuất hiện thì tôi rất sẵn sàng để nghiêm túc và hy vọng sớm được công khai với mọi người. Tôi cũng ao ước được làm những điều mà những cặp đôi hẹn hò hay làm, tôi cũng thích cầu hôn người mình yêu, thích tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn, cũng thích nắm tay cô ấy đi dạo trên đường. Tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ sớm gặp người đó".

Song Luân từng bị soi hint với em gái Trấn Thành (Ảnh: FBNV)

Từ cuối năm 2025 đến nay, Song Luân thường xuyên bị soi có mối quan hệ đặc biệt với gái xinh 2k1 tên Narl Nguyễn. Cô được biết đến là KOL, mẫu ảnh tự do, hoạt động nổi bật trên Instagram với lượng người theo dõi hơn 100 nghìn. Bạn gái tin đồn của Song Luân thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh lookbook, làm việc cùng nhiều nhãn hàng từ streetwear đến phong cách cao cấp. Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, từ du lịch, cà phê, check-in đời thường cho tới những khung hình thời trang được đầu tư chỉn chu.

Mới đây nhất, Song Luân và gái xinh 2k1 bị phát hiện đi du lịch chung ở Nha Trang (Ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ cũng không ngại ngần khi tự để lộ nhiều chi tiết hẹn hò với bạn gái tin đồn (Ảnh: FBNV)