Mới đây, Song Luân khiến dân tình chú ý khi đăng tải loạt ảnh du lịch tại Nha Trang. Nam ca sĩ khoe những khoảnh khắc thư giãn như đạp xe, tắm biển và check-in vài góc chụp cực chill trong resort. Visual sáng bừng cùng body 6 múi của Song Luân khiến dân tình rần rần tương tác.

Tuy nhiên, câu chuyện trở nên hot hơn khi trên trang cá nhân, Narl Nguyễn - bạn gái tin đồn của Song Luân - cũng "xả kho" loạt ảnh nghỉ dưỡng tại một resort sang trọng. Người đẹp diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, check-in từ hồ bơi, cầu gỗ cho đến bãi biển xanh mát, và khi so sánh với hình ảnh của Song Luân thì chẳng khác nhau là mấy. Không chỉ trùng địa điểm, mà góc chụp, concept cũng "ăn rơ" đến mức khó có thể xem là ngẫu nhiên.

Dù không có khoảnh khắc chung đôi nào nhưng từ địa điểm, cảnh vật cho đến ngóc ngách trong resort thì cư dân mạng chắc mẩm cả hai du lịch cùng nhau

Vài góc chụp bên trong resort càng "tố cáo" Song Luân và Narl Nguyễn hẹn hò tại đây

Dù không hề xuất hiện chung trong bất kỳ khung hình nào, loạt khoảnh khắc riêng lẻ lại vô tình "tố cáo" cả hai đang có chuyến du lịch cùng nhau. Nhiều netizen thậm chí còn khẳng định đây là hint xịn nhất, vì mức độ trùng khớp đã vượt xa những lần trước đó.

Đáng chú ý, lần này cả Song Luân và Narl Nguyễn đều không né tránh việc đăng ảnh cùng thời điểm. Chính chi tiết này khiến nhiều người cho rằng cặp đôi không còn quá e dè trước sự chú ý của công chúng, thậm chí nhiều người cho rằng cả hai đang ngầm công khai mối quan hệ của mình.

Cảnh biển mà cặp đôi check-in giống nhau y đúc, chưa kể thời điểm đăng ảnh lại sát rạt nhau, từ đó netizen cho rằng cả hai đang ngầm công khai chuyện tình cảm

Cuối năm 2025, mạng xã hội từng dậy sóng trước loạt dấu hiệu được cho là “hint hẹn hò” của Song Luân. Cụ thể, dân mạng phát hiện nam ca sĩ đăng ảnh check-in tại một quán cà phê quen thuộc, và không lâu sau đó, các "thánh soi" phát hiện Narl Nguyễn cũng chia sẻ hình ảnh tại cùng địa điểm. Từ không gian quán, đồ uống trên bàn cho đến chi tiết chiếc khăn quàng cổ, mọi thứ đều trùng khớp đến mức khiến nhiều người tin rằng cả hai đã xuất hiện cùng thời điểm.

Không dừng lại ở đó, trong một bài đăng khác, Song Luân khoe khoảnh khắc ngắm sao trời đầy lãng mạn. Trùng hợp là đúng lúc này, Narl Nguyễn cũng đăng tải khung hình với bối cảnh tương tự. Đáng chú ý hơn, khi vào trang cá nhân của Narl Nguyễn, cư dân mạng còn phát hiện Song Luân thường xuyên tương tác bằng cách thả tim dưới nhiều bài viết, từ ảnh đời thường cho đến những chuyến du lịch. Chuỗi trùng hợp liên tiếp này khiến nghi vấn cả hai có mối quan hệ đặc biệt càng có cơ sở.

Không chỉ check-in du lịch giống nhau, Song Luân còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội với Narl Nguyễn

Narl Nguyễn (SN 2001) hiện được biết đến là KOL, mẫu ảnh tự do, hoạt động nổi bật trên Instagram với lượng người theo dõi hơn 100 nghìn. Cô thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh lookbook, làm việc cùng nhiều nhãn hàng từ streetwear đến phong cách cao cấp. Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, từ du lịch, cà phê, check-in đời thường cho tới những khung hình thời trang được đầu tư chỉn chu.

Narl Nguyễn theo đuổi hình ảnh nữ tính pha chút phóng khoáng. Cô biến hoá linh hoạt giữa các set đồ đơn giản như áo thun, croptop, denim cho đến váy lụa, đầm ôm dáng hay trang phục mang hơi hướng vintage. Gương mặt nhỏ, đôi mắt to và thần thái trong veo giúp cô được ví như "tiểu Baifern" phiên bản Việt. Ở những khoảnh khắc đời thường hay ảnh selfie, Narl Nguyễn vẫn ghi điểm nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, không cần trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn rất cuốn hút.

