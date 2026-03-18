Mạng xã hội mới đây được phen rần rần trước bộ ảnh du lịch của Song Luân và hot girl Narl Nguyễn. Dù không hề xuất hiện chung khung hình, loạt khoảnh khắc check-in riêng lẻ lại trùng khớp đến mức khiến dân tình gần như chắc nịch cả hai đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau.

Trong loạt ảnh của Song Luân và Narl Nguyễn, từ bãi biển, khung cảnh cầu gỗ, khu hồ bơi cho đến từng góc nhỏ trong khu resort, tất cả đều giống nhau gần như tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, cả hai còn đăng tải loạt ảnh này vào cùng thời điểm, càng khiến dân tình cho rằng người trong cuộc đang ngầm xác nhận mối quan hệ.

Sau loạt ảnh hẹn hò, thông tin về Narl Nguyễn nhanh chóng được cư dân mạng truy tìm. Narl Nguyễn (tên thật Thùy Linh, sinh năm 2001) hiện là một KOL, mẫu ảnh tự do hoạt động khá nổi bật trên Instagram. Cô sở hữu lượng người theo dõi tiệm cận 100 nghìn, là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ ảnh lookbook và chiến dịch thời trang.

Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, phủ kín bởi những hình ảnh du lịch, cà phê, check-in đời thường xen lẫn các shoot hình thời trang được đầu tư chỉn chu. Phong cách của cô thiên về sự nữ tính, hiện đại nhưng vẫn pha chút phóng khoáng, dễ dàng biến hoá từ năng động sang quyến rũ.

Không ít cư dân mạng còn nhận xét Narl Nguyễn sở hữu visual trong trẻo, gương mặt nhỏ cùng đường nét thanh thoát, thậm chí được ví như "Baifern phiên bản Việt". Chính ngoại hình này cũng là một trong những yếu tố khiến cô nhanh chóng được chú ý khi dính tin đồn với Song Luân.

Thực tế, đây không phải lần đầu Song Luân và Narl Nguyễn bị đặt nghi vấn hẹn hò. Từ cuối năm 2025, cả hai đã nhiều lần bị soi ra những chi tiết trùng hợp đáng chú ý. Cụ thể, Song Luân từng đăng ảnh check-in tại một quán cà phê, và ngay sau đó Narl Nguyễn cũng xuất hiện tại cùng địa điểm với loạt chi tiết trùng khớp từ không gian, đồ uống cho đến phụ kiện. Không lâu sau, cả hai tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi cùng đăng tải những khung hình ngắm sao trời vào cùng thời điểm.

Không chỉ dừng lại ở các hint hình ảnh, mức độ tương tác giữa hai người cũng bị để ý. Song Luân thường xuyên thả tim các bài đăng của Narl Nguyễn, từ ảnh đời thường cho đến những chuyến du lịch. Đáng chú ý, Narl Nguyễn đăng tải đoạn clip đu trend "người iu" trên TikTok và Song Luân đã đăng lại về trang cá nhân. Tương tự Narl Nguyễn cũng có động thái trên khi Song Luân đăng clip mới. Chính hành động nhỏ này của cả hai khiến netizen cho rằng đây chính là tín hiệu mà Narl Nguyễn và Song Luân công khai "đánh dấu chủ quyền".

