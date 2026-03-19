Trang Pháp "biến mất", khoá toàn bộ trang MXH

Tối ngày 18/3, người hâm mộ vô cùng hoang mang khi phát hiện toàn bộ tài khoản mạng xã hội của Trang Pháp bất ngờ "bốc hơi" hoàn toàn. Từ fanpage, Facebook cá nhân, Instagram, Threads cho đến cả TikTok của nữ ca sĩ đều rơi vào trạng thái không thể truy cập. Động thái lạ lùng này diễn ra ngay giữa lúc mạng xã hội Việt Nam đang rần rần xôn xao trước thông tin về đại diện tiếp theo của Việt Nam sẽ góp mặt tại chương trình truyền hình đình đám Đạp Gió (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) mùa 7 tại Trung Quốc.

Trang Pháp được đồn đoán sẽ tham gia Chị Đẹp bản Trung Quốc (Ảnh:FBNV)

Các tài khoản mạng xã hội của Trang Pháp hiện đang không thể truy cập được (Ảnh cap màn hình)

Nguồn cơn của những đồn đoán này bắt nguồn từ việc mạng xã hội tại Trung Quốc liên tục lan truyền các thông tin rò rỉ về dàn thí sinh tham dự. Trong đó, nhiều diễn đàn đã úp mở về việc mùa giải thứ 7 sẽ có sự xuất hiện của một Quán quân đến từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bản Việt. Ngay lập tức, dân tình dự đoán ngay chính là Tóc Tiên hoặc Trang Pháp.

Rất nhanh chóng sau đó, Tóc Tiên đã lên tiếng phủ nhận thông tin xuất ngoại. Ngược lại, phía Trang Pháp lại hoàn toàn giữ thái độ im lặng. Sự lấp lửng, không khẳng định cũng không phủ nhận từ ê-kíp của cô càng khiến công chúng có thêm cơ sở vững chắc để tin rằng nữ nghệ sĩ đang âm thầm chuẩn bị cho một dự án lớn.

Người hâm mộ đang vô cùng hoang mang trước động thái bất ngờ của Trang Pháp (Ảnh cap màn hình)

Những ngày qua, cư dân mạng liên tục có những đồn đoán về việc Trang Pháp có thật sự “xuất ngoại” hay không. Trước đó vào ngày 15/3, một danh sách dàn cast chi tiết được cho là của Đạp Gió mùa 7 tiếp tục rò rỉ trên mạng xã hội, và tên của Trang Pháp đã chễm chệ xuất hiện với tư cách là đại diện Việt Nam.

Việc Trang Pháp tham gia Đạp Gió được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục, bởi lẽ vào năm 2023, Trang Pháp đã tạo nên một dấu ấn cực kỳ rực rỡ khi tham gia vào Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phiên bản Việt Nam. Tham gia chương trình, Trang Pháp đã chứng minh bản thân là một nghệ sĩ toàn năng. Cô không chỉ thể hiện kỹ năng thanh nhạc tốt, vũ đạo điêu luyện mà còn ghi điểm mạnh mẽ bởi tư duy âm nhạc nhạy bén và khả năng sản xuất âm nhạc. Chính những nỗ lực và tài năng này đã giúp cô xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân chung cuộc.

Trang Pháp ghi dâu ấn mạnh tại Chị Đẹp bản Việt và được kỳ vọng sẽ tiếp tục "làm nên chuyện" nếu tham gia Chị Đẹp bản Trung (Ảnh:FBNV)

Hiện tại, sức nóng từ những tin đồn xoay quanh việc Trang Pháp sang Trung Quốc đang tăng cao hơn bao giờ hết. Theo nhiều nguồn tin lan truyền, Đạp Gió mùa 7 dự kiến sẽ chính thức bước vào giai đoạn ghi hình và phát sóng trực tiếp trong tháng 4 sắp tới. Cùng với đó, danh sách dàn tỷ tỷ chính thức từ nhà sản xuất cũng được dự đoán sẽ công bố vào cuối tháng này.

Trước đó, vào ngày 13/3, chúng tôi đã chủ động liên hệ với ê-kíp Trang Pháp để làm rõ tin đồn nhưng đại diện nữ ca sĩ cho biết hiện tại chưa thể đưa ra phản hồi. Việc Trang Pháp đột ngột khóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội giữa tin đồn đang khiến netizen đặt ra nhiều dấu chấm hỏi.

Phía Trang Pháp và eekip vẫn giữ im lặng cho đến thời điểm hiện tại (Ảnh:FBNV)

Sắp tới vào ngày 21/3, Trang Pháp vẫn có lịch trình biểu diễn tại một trường đại học. Khán giả không khỏi đồn đoán, liệu đây là động thái "đóng băng" để chuẩn bị cho sự xuất hiện bùng nổ tại sân khấu nước bạn, hay bắt nguồn từ một nguyên nhân nào khác. Hiện tại, phía ê-kíp nữ ca sĩ vẫn chưa có thông báo nào về vấn đề này.