Trách nhiệm cô giáo và phụ huynh lái ô tô khiến bé trai 15 tháng tuổi tử vong

Sáng 10-3, bé trai tên H.B.L (15 tháng tuổi) được bố mẹ (ngụ xã Thạch Đài) đưa đến gửi tại cơ sở Tuổi Thơ, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Bé trai 15 tuổi thời điểm chạy ra ngoài.

Sau khi đón cháu L., các cô giáo tiếp tục tiếp nhận một cháu bé khác thì cháu L. đi ra ngoài và ngã xuống đường cách chiếc ô tô đỗ cạnh đó hơn 1 m.

Ít giây sau cháu bé đứng dậy, tuy nhiên người phụ nữ cầm lái ô tô không thấy cháu bé phía trước nên lái xe đã tông trúng và cuốn cháu bé vào gầm xe.

Cháu L. được đưa đi cấp cứu, đến khoảng 2 giờ sáng 11-3 bé đã qua đời.

Đến nay, cơ sở mầm non đã bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết trong vụ việc này, cô giáo phụ trách quản lý và phụ huynh lái ô tô có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với cô giáo, cháu bé đã được phụ huynh gửi đến cơ sở mầm non, thuộc sự quản lý cơ sở mầm non. Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 13 Thông tư 49/2021/TT/BGDĐT thì giáo viên phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn về thể chất và tinh thần cho cháu.

Do vậy, cô giáo không chú ý dẫn đến bé L. chạy ra khỏi lớp và bị tai nạn qua đời, mặc dù là sơ xuất nhưng hành vi của cô giáo có dấu hiệu thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 360 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) thì hành vi của cô giáo có thể cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo với mức hình phạt bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Đối với phụ huynh lái xe, theo camera ghi nhận thì cháu bé khi chạy ra khỏi lớp đã té ngã rồi sau đó đứng dậy trước khi vị phụ huynh điều khiển xe di chuyển. Trong trường hợp này, cần làm rõ tại thời điểm đó vị phụ huynh có thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi di chuyển hay không, có khả năng nhìn thấy cháu bé hay không qua việc tiến hành thực nghiệm điều tra.

Nếu kết luận cho thấy người lái ô tô thiếu cảnh giác, thiếu quan sát dẫn đến tai nạn thì căn cứ điểm a khoản 1 điều 260 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), vị phụ huynh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với mức hình phạt từ phạt tiền từ 30-100 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.