Trắc nghiệm: Bạn đã sẵn sàng để thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân chưa?

Chúng ta luôn có những vùng an toàn để cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trên thực tế, vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân có nghĩa là chấp nhận rủi ro và không sợ mắc sai lầm. Nhưng không thích rủi ro không khiến bạn trở thành kẻ hèn nhát, và chắc chắn không có nghĩa là bạn sẽ không thể thành công. Mặt khác, nếu bạn đang cảm thấy sợ hãi hoặc nhàm chán với tình trạng cuộc sống hiện tại, bạn có lẽ cần mở rộng vùng an toàn của mình, mở ra cho bản thân những con đường mới.

Hãy làm bài trắc nghiệm sau để xem bạn đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân chưa nhé!

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

https://afamily.vn/trac-nghiem-ban-da-san-sang-de-thoat-ra-khoi-vung-an-toan-cua-ban-than-chua-20220719162253498.chn