TPHCM và Nam Bộ đề phòng mưa dông, gió giật mạnh

Sáng 30/7, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đã và đang phát triển, gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét trên toàn bộ khu vực TP Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.



Ngoài ra, một số khu vực khác cũng có mưa trên diện rộng như Bạc Liêu (TP Bạc Liêu, Vĩnh Lợi), Sóc Trăng (Mỹ Xuyên, Long Phú, Cù Lao Dung, Kế Sách), Trà Vinh (Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành, Càng Long, TP Trà Vinh), Đồng Tháp (Lai Vung, Châu Thành, TP Sa Đéc, Lấp Vò, Tháp Mười, xã Mỹ Xương, xã Bình Hàng Trung, TP Cao Lãnh, Thanh Bình, Tam Nông), TPHCM (Cần Giờ, Nhà Bè), Long An (Châu Thành, Cần Đước, Tân An, Cần Giuộc, Tân Thạnh, Tân Hưng, Đức Huệ, Đức Hòa), Đồng Nai (Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Định Quán, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Tân Phú), Bình Dương (Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng) và Tây Ninh (Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu).

Ảnh minh họa.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong những giờ tới, mây dông có khả năng sẽ tiếp tục phát triển và gây ra mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, vùng mây dông còn có khả năng mở rộng theo hướng Tây Tây Nam - Đông Đông Bắc gây mưa dông cho các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 5 - 20mm, có nơi trên 30mm, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5 - 7 (từ 8 - 17m/s).

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (30/7), TPHCM và khu vực Nam Bộ có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 2 độ C so với những ngày trước khiến thời tiết khu vực Nam Bộ khá mát mẻ.