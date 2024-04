TPHCM tiếp tục nắng gắt dài ngày, gây hại sức khỏe

Đây là đợt nắng nóng ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục 26-29 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Từ ngày 3/4 tới, rãnh thấp sẽ bị nén và đẩy xuống phía Nam.

Do vậy, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia UV ở mức cao sẽ tác động tới sức khỏe người tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài như bị mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt...

Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ.

Trong hôm nay và ngày mai, cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Miền Đông và vài nơi ở Miền Tây. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày là từ 12h-16h.

Nhiều người dân tại TPHCM mệt mỏi khi di chuyển trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: Duy Anh

Dự báo, trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương là 36 - 38 độ C; TPHCM là từ 36 - 37 độ C. Các tỉnh khác như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An,… ở mức 35 - 37 độ C.

Với diễn biến thời tiết nắng nóng, đại diện Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) dự báo nhu cầu sử dụng điện của khách hàng sẽ tăng cao. Trong đó, sản lượng điện tiêu thụ của TPHCM được dự báo cũng sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 4 và tháng 5. Có một số ngày, sản lượng tiêu thụ điện vượt trên 95 triệu kWh/ngày, lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện tại TPHCM.