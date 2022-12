TP.HCM: Làng hoa tất bật chuẩn bị cho vụ Tết, công nhân thất nghiệp có việc làm thêm

Chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đã đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để sẵn sàng cung ứng hoa ra thị trường Tết Nguyên đán, người nông dân ngay tại thời điểm này đang tất bật chăm bón, tỉa lá, ngắt ngọn chuẩn bị cho một mùa vụ hoa Tết bội thu sắp tới. Theo ghi nhận tại làng hoa Thới An (quận 12), năm nay diện tích trồng hoa chiếm khoảng 50% diện tích đất canh tác.

Chủ các vườn hoa đã tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết Quý Mão 2023.

6 tháng ròng chăm hoa cho 1 vụ Tết

Theo chị Trịnh Thị Kim Lan (chủ một vườn hoa tại làng hoa Thới An) cho hay, năm nay vườn nhà chị có khoảng 10.000 gốc hoa (nhỉnh hơn so với năm ngoái). Ngoài chi phí vốn, nguyên vật liệu tăng cao cũng là lý do các chủ vườn phải cân nhắc kỹ số lượng cung cấp ra thị trường.

Chị Lan - chủ một vườn hoa ở Làng hoa Thới An (quận 12).

"Năm nay vườn nhà chị trồng hơn 10.000 gốc hoa, 7 - 8 loại, đa số là các loại hoa truyền thống như vạn thọ, cúc, mào gà, đại đoá, pha lê, hướng dương, thược dược,... Năm nay thời tiết mưa nhiều, hoa cũng chết nhiều, mình làm từ sáng tới tối mới về nhà, suốt mấy tháng nay đều tất bật như vậy", chị Lan nói. ".

Những năm gần đây xu hướng chơi hoa của người tiêu dùng thường chủ yếu là những loại hoa có màu sắc rực rỡ, tuổi thọ lâu, giá cả phải chăng nên chủ các nhà vườn hiện tại vẫn ưu tiên trồng các loại hoa truyền thống.

Để kịp chuẩn bị cho một vụ hoa Tết, chị Lan phải bắt đầu tìm đất từ tháng 6, sau đó các công đoạn như xới đất, gieo hạt, ra giỏ, phân luống cũng được hình thành dần theo cho đến giáp cách Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng các nhân công của vườn sẽ tập trung tỉa lá, ngắt nụ để hoa kịp nở.

Nhân công tưới hoa mỗi ngày 3 - 4 lần tùy thuộc vào thời tiết.

Vườn hoa Tết 2023 ở TP.HCM

"Giá hoa năm nay cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái. Hiện tại, các thương lái vẫn chỉ mới đi xem chứ chưa chốt số lượng", chị Lan cho biết.

Theo các chủ vườn, công đoạn tỉa lá, ngắt nụ là mất nhiều thời gian nhất nhưng để cây tập trung dinh dưỡng nuôi các nụ chính, hoa nở to đều, mật độ phân nhánh tốt và có giá trị thành phẩm, các chủ vườn phải thuê thêm 10 - 20 nhân công bên ngoài.

Công nhân mất việc kịp thời tìm được việc thời vụ

Chị Danh Thị Hạnh (quận 12) - một nhân công được chị Lan thuê về để tỉa lá, ngắt nụ cho hoa cho biết, do tình hình tìm việc làm khó khăn nên ngoài làm công nhân chị Hạnh phải tìm thêm việc bên ngoài để tăng thêm thu nhập.

"Năm nay tiền cũng không có như mấy năm trước, công nhân khó khăn. Ai kêu gì mình làm đó thôi, có công việc là được rồi".

Cùng cảnh ngộ với chị Hạnh, chị Giang Kim Châu (quận 12), một công nhân mất việc trước Têts cho hay: "Ban đầu tôi không biết ở đây có tuyển người, cho đến khi biết tôi thất nghiệp, một chị gần nhà chỉ tôi đến đây xin việc. Bây giờ thất nghiệp có việc nào tôi làm việc đó thôi vì công ty nói hết hàng cho nghỉ bất thình lình quá, không trở tay kịp trước Tết".

Nhiều công nhân mất việc trước Tết tìm đến vườn hoa xin việc làm.

Trao đổi với chúng tôi, chị Lan (chủ vườn hoa) cho hay: "Số lượng hoa hơn cũng nhiều người thất nghiệp nên người ta muốn làm thêm, mình tuyển làm thời vụ trả 22 - 27.000 đồng/giờ. Có công nhân sáng đi làm ở công ty tối về làm kiếm thêm thu nhập vì năm nay họ không có thưởng Tết".



Theo đó, do công việc tỉa lá, ngắt nụ ở vườn hoa là công việc nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi tỉ mỉ cao nên hầu hết các chủ vườn đều tuyển những lao động chịu khó, có tính cẩn thận, các công nhân thất nghiệp trước Tết năm nay cũng được ưu tiên.