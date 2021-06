TP.HCM: F2 trở thành F0, một block chung cư Bộ Công an bị phong tỏa

Sáng 9/6, ngành y tế TP Thủ Đức đã báo cáo về các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 mới nhất tại địa phương.

Đáng chú ý, tại chung cư Bộ Công an (phường An Khánh, TP Thủ Đức) có một trường hợp F2 của bệnh nhân COVID-19 đã được công bố trở thành F0.

1 block Chung cư Bộ Công an (TP Thủ Đức) bị phong tỏa.

Trường hợp này là của anh Đ.N.K.H. (SN 1982), sống tại một căn hộ ở block C, chung cư Bộ Công an. Anh H. là nhân viên công ty có địa chỉ ở tòa nhà số 1 Hoàng Việt (quận Tân Bình). Đây cũng là nơi đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm bệnh trước đó.

Ngày 27/5 do trong diện F2 với BN6301 liên quan điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả âm tính lần 1, anh H. được cho về tự cách ly tại nhà.

Khu vực căn hộ của trường hợp F2 thành F0 cũng đã được đặt rào chắn.

Đến chiều ngày 1/6, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu cách ly ký túc xá Đại học Văn hoá TP.HCM.

Đến ngày 8/6, anh H. được xét nghiệm lại, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Qua khai thác ban đầu, anh H. có tiếp xúc gần với 1 người là em trai ở cùng phòng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM.

Ngoài anh H., chung cư Bộ Công an cũng phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khác khi đang ở trong khu cách ly.

Ngay sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường An Khánh (TP Thủ Đức) đã cử lực lượng công an, dân phòng đến rào chắn, phong tỏa block C của chung cư.

Căn hộ của anh H. cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc, liên quan vẫn đang được tiến hành.