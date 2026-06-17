Theo thông tin trên báo Dân trí , vào tối ngày 14/6, khi người thân đến phòng trọ của chị H. (22 tuổi, quê ở Đồng Tháp) ở phường Dĩ An, TP.HCM thì phát hiện chị này đang nằm trên tấm đệm, cơ thể có biểu hiện bất thường.

Cùng lúc này, Phú (21 tuổi, quê ở Vĩnh Long) là bạn trai của chị H. cũng về đến phòng trọ. Chị H. được Phú và người thân đưa vào bệnh viện song nạn nhân đã tử vong vào ngày 15/6.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An đã mời Phú về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Phú khai nhận chung sống như vợ chồng với chị H. tại phòng trọ nói trên. Ngoài ra, còn có bé gái con riêng của chị H. sống cùng.

Ảnh minh họa

Vào chiều ngày 14/6, do mâu thuẫn, Phú và chị H. đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhau tại khu vực nhà để xe của dãy trọ. Sau vụ xô xát, Phú lấy xe máy chở con riêng của chị H. đi ra ngoài còn người phụ nữ quay về phòng trọ. Đến tối cùng ngày, vụ việc được phát hiện.

Hiện công an đang tạm giữ Phú để lấy lời khai, làm rõ hành vi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.