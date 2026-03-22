Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xác minh, xử lý một trường hợp thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, quay clip khi lái xe. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 12/3, lực lượng chức năng nhận được thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, người lái xe còn sử dụng điện thoại di động để quay clip.

Vào cuộc xác minh, ngày 14/3, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an xã Nam Trà My mời các đối tượng liên quan đến làm việc và xác định người điều khiển phương tiện là P.N.H. (17 tuổi, trú tại xã Trà Tập), chở theo T.V.H.D (16 tuổi, trú tại xã Nam Trà My) trên tuyến đường DH10 thuộc địa bàn xã Nam Trà My.

Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm; riêng P.N.H. vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để quay clip đăng lên mạng xã hội kèm chia sẻ "rất muốn bị ăn đòn".

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt P.N.H. với tổng số tiền 10.200.000 đồng.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn chỉ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.